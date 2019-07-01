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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    01.07.2019 - 15:23
В Україні оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (pixabay.com)

2 червня очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с

Погода в Україні завтра, 2 липня, погіршиться, очікуються грози і шквали, місцями значні дощі і грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє Гідрометцентр, у вівторок, 2 липня, вночі у західних та північних областях, а вдень майже по всій території України, крім півдня, очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

У західних областях місцями очікуються значні дощі і град.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що 1 липня у східних, центральних, південних, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні послабить температуру на найближчому тижні, жителі країни це відчують вже завтра, 2 липня. Синоптики попереджають, що липневого тепла не буде. Вже завтра з півночі до України наблизиться атмосферний фронт, який принесе дощі і грози в північних областях.

Крім того, що за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні складе від +20 до +24,5 градусів тепла. Це, за даними синоптиків, на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

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