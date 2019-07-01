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У МЗС РФ заявили, що Україна може змінити відповідь на ноту про моряків

Новини » Політика    01.07.2019 - 16:17
У МЗС РФ заявили, що Україна може змінити відповідь на ноту про моряків
Фото: Григорій Карасін (flickr.com mfarussia)

РФ вимагає від України гарантій участі в продовженні кримінального переслідування моряків

Заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив, що, незважаючи на початкову негативну відповідь, українська влада може змінити рішення щодо "врегулювання ситуації" із захопленими Росією моряками. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, 26 червня у Міністерстві закордонних справ України отримали ноту від МЗС РФ. Суть пропозиції від російського міністерства - надання Україні письмових гарантій участі в продовженні кримінального переслідування моряків "відповідно до російського законодавства".

"Росія свою пропозицію, цілком офіційну, сформульовану, до Києва направила. Миттєво була отримана негативна відповідь. Якщо українська сторона вважає за необхідне змінити своє ставлення до цієї пропозиції, вона вільна це зробити", - заявив Карасін.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан виключив повернення полонених за всяку ціну.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський повторно попросить Верховну раду звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Крім того, Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності голови МЗС України Павла Клімкіна.

Таке рішення глава держави прийняв у зв'язку з тим, що МЗС не проінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Підкреслимо, 27 червня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.

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