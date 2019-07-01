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Зеленський вимагає притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності

Новини » Політика    01.07.2019 - 14:06
Зеленський вимагає притягнути Клімкіна до дисциплінарної відповідальності
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скандал з нотою щодо українських моряків продовжується

Президент України Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє прес-служба президента.

Як заявив керівник Офісу президента Андрій Богдан, таке рішення президент ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку.

"Ураховуючи, що міністр закордонних справ України особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати", -  йдеться у листі Зеленського.

Богдан заявив, що, відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції України, президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з положенням про Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ зобов’язаний доповідати президенту про події на зразок ноти Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації щодо 24 моряків.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Російської Федерації щодо українських полонених моряків.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 1 липня заявив, що йде у відпустку. Клімкін заявив, що своєю пропозицією щодо українських моряків Росія намагалася створити пастку для України і фундаментально послабити позицію по окупованому Криму. Але, на його думку, будь-які внутрішні дискусії повинні підсилювати Україну і послабляти Росію.

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Новини України Володимир ЗеленськийПавло КлімкінПрезидент
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