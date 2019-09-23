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ДБР відкрило ще одну справу проти Парубія

Новини » Політика    23.09.2019 - 11:53
ДБР відкрило ще одну справу проти Парубія
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

ДБР відкрило справу проти Парубія через "координування масових заворушень"

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти екс-спікера Верховної ради Андрія Парубія. Про це йдеться у документі, який Парубій опублікував у себе на сторінці у Facebook.

У документі говориться, що ДБР відкрило провадження за фактом "створення та координування Парубієм А.В. громадських озброєних угрупувань з метою вчинення масових заворушень 2 травня 2014 року на території м. Одеса".

ДБР відкрило ще одну справу проти Парубія

Фото: документ (facebook.com/andriy.parubiy)

Додамо, протистояння в Одесі 2 травня - сутички, масові заворушення, які відбулися у місті Одеса 2 травня 2014 року. Бійка була почата між проукраїнсько налаштованими громадянами, футбольних ультрас з одного боку й проросійськими учасниками протесту з іншого боку. Повідомлялось, що на Куликовому полі, було найбільше жертв, зокрема, через підпал Будинку профспілок, в якому сховались учасники протесту.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань зареєструвати кримінальне провадження із-за можливого втручання спікера Верховної ради Андрій Парубій у виборчий процес. Цю скаргу суд розглянув 22 липня і зобов'язав ДБР відкрити відповідне виробництво. ДБР має відкрити кримінальне провадження за ч. 4 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу.

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