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Зеленський підписав закон про імпічмент президента

Новини » Політика    23.09.2019 - 11:09
Зеленський підписав закон про імпічмент президента
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше документ схвалив спікер Ради Разумков

Президент Володимир Зеленський схвалив законопроект про імпічмент глави держави. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Зеленський підписав закон про імпічмент президента

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Тепер законопроект №1012 повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту - газеті "Голос України".

Нагадаємо, раніше закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис президенту.

Так, Рада відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. За постанову проголосував 101 нардеп при 226 мінімально необхідних. ВР таким чином розблокувала підписання закону для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Як писало РБК-Україна, 10 вересня парламент у першому читанні схвалив законопроект про імпічмент президента за основу і в цілому: спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337 ​​голосами, але Разумков запропонував голосувати закон у цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але спікер Ради виніс на голосування прийняття законопроекту Зеленського в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Варто відзначити, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений Зеленським як невідкладний.

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