Зеленський підписав закон про імпічмент президента

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раніше документ схвалив спікер Ради Разумков

Президент Володимир Зеленський схвалив законопроект про імпічмент глави держави. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Тепер законопроект №1012 повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту - газеті "Голос України".

Нагадаємо, раніше закон підписав спікер ВР Дмитро Разумков і передав його на підпис президенту.

Так, Рада відмовилася скасувати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Нардепи відхилили проект постанови про скасування рішення ВР від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) №1012-П. За постанову проголосував 101 нардеп при 226 мінімально необхідних. ВР таким чином розблокувала підписання закону для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Як писало РБК-Україна, 10 вересня парламент у першому читанні схвалив законопроект про імпічмент президента за основу і в цілому: спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337 ​​голосами, але Разумков запропонував голосувати закон у цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Але спікер Ради виніс на голосування прийняття законопроекту Зеленського в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу".

Варто відзначити, 29 серпня законопроект президента був опублікований на сайті парламенту. Він був визначений Зеленським як невідкладний.