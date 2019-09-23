ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Зеленського хочуть новий міжнародний договір, який гарантує суверенітет України

Новини » Політика    23.09.2019 - 09:21
У Зеленського хочуть новий міжнародний договір, який гарантує суверенітет України
Фото: Андрій Єрмак (niklife.com.ua)

У Зеленського вважають, що потрібно врахувати негативний досвід непрацюючого Будапештського меморандуму

У команді Володимира Зеленського планують домогтися підписання багатостороннього міжнародного договору, в якому провідні країни світу зобов'язуються гарантувати територіальну цілісність України. Про це заявив помічник президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Єрмак повідомляє, що в підписанні цього договору можуть взяти участь США, Великобританія, Німеччина, Франція і Китай.

"У нас є ідея - зараз я кажу про це вперше - яка тепер звучить у різних переговорах, щоб врегулювання ситуації закінчилося підписанням масштабного міжнародного договору, у якому б взяли участь всі найбільші гравці - Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай, які зафіксували б на роки, а краще на сторіччя, наш суверенітет, територіальну цілісність", - пояснив Єрмак

Помічник Зеленського вважає, що потрібно врахувати негативний досвід непрацюючого Будапештського меморандуму і включити в список гарантів міжнародні організації.

"Як юрист, при укладанні угоди я завжди дивився на пункти, які дадуть мені можливість відстоювати свої права, у тому числі в суді. От якщо підходити до міжнародного договору з такої позиції, а не для того, щоб підписати красивий документ і потім випити шампанського, тоді він буде працювати", - сказав він.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський прагне за півроку досягти прогресу в питанні завершення війни на Донбасі. Зеленський очікує на результативність від майбутніх переговорів в нормандському форматі.

У Зеленського розповіли про підготовку нових списків щодо обміну полоненими "Формула Штайнмайєра": що може завадити Зеленському досягнути миру на Донбасі
Новини України Володимир Зеленськиймеморандум
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся