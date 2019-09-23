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Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми розмови з Зеленським

Новини » Політика    23.09.2019 - 00:58
Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми розмови з Зеленським
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США поки не знає, яким чином може бути оприлюднено зміст його розмови з президентом України

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може розглянути опублікування стенограми свого розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер заявив журналістам 22 вересня, передає РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Трамп пообіцяв подумати, яким чином його розмова з Зеленським може бути оприлюднений.

"Ми приймемо рішення про те, як оприлюднити її (стенограму розмови, - ред.), показати, про що ми говорили", - сказав він.

Трамп додав, що буде обговорювати оприлюднення деталей телефонної розмови з Зеленським.

"Проблема в тому, що, коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб вони відчували, що їм не слід говорити відкрито. Те ж саме з американським президентом. Ви хочете, щоб вони могли висловлювати свою думку, не знаючи, що кожне слово буде оприлюднено на весь світ", - зазначив президент США.

Він також сказав, що знає, що його прослуховують телефонні дзвінки багато людей, в тому числі розвідники, але він дозволяє робити це.

У той же час, як повідомляло раніше РБК-Україна, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати його стенограму.

Нагадаємо, президент США Трамп визнав, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював корупцію і згадував у цьому контексті свого конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена.

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