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Зеленський пропонує повідомляти про корупцію на "гарячу лінію"

Новини » Політика    23.09.2019 - 12:39
Зеленський пропонує повідомляти про корупцію на "гарячу лінію"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський закликав українців почати боротьбу з корупцією

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із закликом почати рішучу боротьбу з корупцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що відтепер кожен громадянин може повідомити про підозру щодо незаконної діяльності, зателефонувавши на гарячу лінію НАБУ за номером 0800 503 200.

"Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете закривати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують "відкат"? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ - 0800 503 200. Кожен з вас може почати змінювати країну вже сьогодні", - повідомив Зеленський.

Президент закликав українців стати акціонерами нової України.

"Європа починається не з державного кордону. Європа починається з недопалка, який летить у смітник. З пристебнутого ременя безпеки. З оплачених комунальних послуг та податків. З відповіді "ні", коли Вашій фірмі пропонують на тендері нагнути державу. Давайте кожен день робити маленькі кроки назустріч нової ментальності. Давайте докладемо свою частку і всі разом станемо засновниками та акціонерами нової процвітаючої країни", - додав Зеленський.

Ми ніколи не подолаємо корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Вимагають хабар? Пропонують «відкат»? Будь ласка, не мовчіть! Звертайтеся на гарячу лінію НАБУ– 0 800 503 200. Кожен із вас може почати змінювати країну вже сьогодні!

Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 23 вересня 2019 р.

Нагадаємо, Володимир Зеленський схвалив законопроект про імпічмент глави держави. Тепер законопроект №1012 повинен бути опублікований в офіційному виданні парламенту - газеті "Голос України".

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський у понеділок, 23 вересня, починає візит у Сполучені Штати Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН.

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