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Українські бізнесмени назвали очікування курсу долара на 2020 рік

Новини » Фінанси    23.09.2019 - 11:55
Українські бізнесмени назвали очікування курсу долара на 2020 рік
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Девальваційні очікування покращилися

Керівники українських компаній очікують у 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар. Такі результати було отримано в результаті опитування "Прогнози бізнесу на 2020 рік" та презентовано 23 вересня під час заходу Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними опитування, при плануванні бюджету на наступний рік власники закладають вартість валюти в середньому на рівні 28 грн/долар. Таким чином, за їхніми прогнозами, гривня продовжить зміцнення, адже минулого року передбачений курс був на рівні 30 грн/долар.

В дослідженні "Прогнози бізнесу на 2020 рік" взяли участь 104 ТОП-менеджери компаній-членів Європейської бізнес асоціації. Анкета складалася з 10 питань, опитування проводилося протягом серпня 2019 року. Дослідження "Прогнози бізнесу" проводиться асоціацією вже четвертий рік поспіль.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік, розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 28,2 грн/долар.

Аналітики вважають, що прогноз курсу гривні до долара на рівні 28,2 грн/долар, закладений в проекті держбюджету на 2020 рік, швидше за все, не буде реалізований.

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Теми: Курс долара
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