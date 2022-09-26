Питання безпеки. Чи закриє Європа в'їзд росіянам, які тікають від мобілізації

Країни Балтії не пускатимуть ворогів України, а в ЄС єдиної думки з цього питання поки що не дійшли

Росіяни продовжують шукати способи, як виїхати з РФ, рятуючись від мобілізації. Вони розкуповують квитки на рейси до країн, які пускають без віз, "штурмують" пункти пропуску на кордонах з Узбекистаном, Таджикистаном, Грузією та навіть із Монголією.

Кількість запитів у Google "як виїхати з Росії" різко зросла, як тільки 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про "часткову" мобілізацію в країні. За даними сайтів бронювання перельотів, квитки на рейси з Москви до Стамбула та Єревану були розпродані відразу через кілька годин після його виступу, а за іншими напрямками квитки можна купити тільки за захмарними цінами.

Однак Європа не поспішає пускати росіян і не зустрічає їх "з розкритими обіймами", а мобілізацію до РФ різко розкритикували більшість країн ЄС. Деякі держави вже відкрито заявили, що не дозволятимуть в'їзду росіянам, які намагаються втекти від призову. Більшість країн ЄС, які межують із Росією, закрили кордони з агресором майже повністю.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як реагують у Європі на тих росіян, які намагаються втекти від мобілізації до РФ.

"Росіяни не заперечували проти вбивства українців" - МЗС Латвії

Найбільш різко на виїзди до Європи росіян через мобілізацію відреагували країни Балтії. Латвія, Литва та Естонія не надаватимуть росіянам, які тікають від призову до армії.

"Відмова від виконання свого громадянського обов'язку в Росії чи бажання зробити це не є достатньою підставою для надання притулку в іншій країні", — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанеметс заявив місцевим ЗМІ: "Ми не повинні пропонувати захист дезертирам. Це докорінно суперечило б меті всіх наших санкцій. Це колективна відповідальність громадян Росії".

У Латвії росіян, які біжать від мобілізації, теж не чекають. Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс мотивував це питанням безпеки: "З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарних чи інших типів віз тим громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації", — заявив глава МЗС країни у своєму Twitter.

Фото: Куди росіяни тікають від мобілізації (інфографіка The Guardian)

"Багато росіян, які зараз тікають з Росії через мобілізацію, не заперечували проти вбивства українців. Тоді вони не протестували", — зазначив він.

У Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили, що кожен випадок надання притулку росіянам розглядатиметься окремо. Але додали, що Литва "не має мети та можливості видавати візи з гуманітарних міркувань усім громадянам Росії, які звертаються за ними".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив у Twitter, що країна не надаватиме притулку росіянам, які рятуються від війни. "Російські мають залишитися і боротися. Проти Путіна", — написав він.

До слова, Литва, Латвія, Естонія та Польща закрили в'їзд для росіян з метою туризму ще до того, як Путін оголосив мобілізацію у РФ. Ці країни заборонили в'їзд росіянам із туристичними візами з 19 вересня до того часу, поки Росія веде війну проти України.

Фото: "Росіяни повинні залишитися і боротися. Проти Путіна" - глава МЗС Литви (скриншот twitter.com)

Тим часом на сайтах європейських ЗМІ розмірковують про те, що якби країни Балтії пускали росіян, це могло серйозно змінити етнічний баланс у цих державах. Так, у Латвії 25% населення становлять росіяни. І понад 40% жителів її столиці Риги — теж росіяни.

Позиція Фінляндії може посилитися найближчими днями

На тлі різкої реакції країн Балтії цікаво, як тепер будуть поводитися Фінляндія та Польща, якщо росіяни масово поїдуть до них, пишуть західні ЗМІ.

Фінляндія, яка має найдовшу межу з Росією з усіх країн ЄС, не раз різко заявляла, що росіянам настав час заборонити в'їзд до ЄС з метою туризму. Після заяви російського диктатора про мобілізацію там знову заговорили про те, що треба зачинити двері для росіян, хоч і треба "залишити можливість гуманітарних виїздів". Кількість тих, хто прибуває з Росії до Фінляндії, подвоїлася буквально наступного дня після заяви Путіна.

Країна має заборонити в'їзд росіянам, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. А міністр оборони країни Антті Кайкконен сказав, що мобілізація Путіна дала підстави для більш жорсткої загальноєвропейської політики щодо віз росіянам.

"Справді є підстави для суворішої візової політики (ЄС). У Фінляндії триває активна політична дискусія щодо доступу російських резервістів до притулку", — сказав він. Дипломат зазначив, що позиція Фінляндії може посилитися найближчими днями.

"Нехай ті, хто тікає з Росії, їдуть до Каталонії або Італії"

Польща поки що не висловлювала позиції щодо ситуації з росіянами, які масово виїжджають із країни. Але один польський дипломат розповів ЗМІ про думку Варшави щодо цього питання.

"Нехай ті, хто тікає з Росії, їдуть до Франції, або Каталонії, або Італії — нехай масово отримують там політичний притулок. Країни Балтії та Польща не зобов'язані цього робити", — сказав польський дипломат EUobserver.

Фото: У Польщі не хочуть бачити росіян, які тікають від мобілізації (unsplash.com)

Багатьох у питанні виїзду росіян здивувала Німеччина. Там дали зрозуміти, що готові прийняти їх в країні.

"Дезертири, яким загрожують серйозні репресії, як правило, можуть отримати міжнародний захист у Німеччині. Будь-хто, хто мужньо протистоїть путінському режиму і тим самим наражається на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку на підставі політичного переслідування", — заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фаезер місцевим ЗМІ.

М'яка лінія Берліна викликала критику з боку колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника: він наполягав на тому, що "молоді росіяни, які не хочуть йти на війну, мають нарешті повалити Путіна".

Безпрецедентна ситуація. Що кажуть на рівні Євросоюзу

На початку вересня, ще до заяви Путіна, дев'ять країн ЄС вирішили припинити видачу російських туристичних віз та в цілому приймати туристів з РФ: це зробили Нідерланди, Чехія, Польща, Данія, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія та Словаччина. У ЄС також збільшили час очікування на рішення схвалення візи з 15 до 45 днів.

Однак на рівні всіх країн ЄС поки що немає єдиної думки про те, забороняти чи дозволяти надання притулку росіянам через мобілізацію у РФ. Одні країни блокують їм в'їзд у приватному порядку, інші поки що не висловилися з цього питання. У Європейській комісії заявили, що "спостерігають" за ситуацією.

"Поки кількість росіян, які прибувають до ЄС, здається скромною, оскільки блок вже обмежив поїздки з Росії, заборонивши прямі рейси і посиливши візові правила після вторгнення в Україну. Але, попри невеликий масштаб, це питання викликає суперечки в Брюсселі, оскільки члени ЄС дотримуються абсолютно різних підходів до росіян, які прагнуть уникнути бойових дій", — пише France24.

Фото: У ЄС поки немає жодної значної думки про те, чи треба надавати притулок росіянам (unsplash.com)

Європейські дипломати попереджають, що виробити спільний підхід буде складно. "Єврокомісія, схоже, не хоче втручатися, якщо тільки кількість тих, хто прибуває (з РФ), не збільшиться. Імміграція — сумнозвісна болюча тема в Брюсселі, і країни ЄС люто охороняють свою прерогативу в цьому питанні", — додають у виданні.

Європейське законодавство дає право просити політичного притулку до ЄС. Але такий притулок це не надають автоматично, особливо якщо є загроза безпеці.

"Це безпрецедентна ситуація. Коли ми дивимося на ситуацію на цей момент з точки зору безпеки, ми маємо брати до уваги ці геополітичні проблеми, а також ризики для нашої безпеки", - заявила прес-секретар ЄС Анітта Хіппер.

Зазначимо, у Швейцарії відмовляються від туристів із Росії. А тим часом Таїланд, схоже, навпаки, зацікавлений у приїздах росіян. Там вирішили запустити чартерні рейси з РФ.