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В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації

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Середа 21 вересня 2022 15:22
В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації Фото: Росіяни розкуповують квитки за кордон (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Після звернення президента РФ Володимира Путіна та оголошення часткової мобілізації в країні-агресорі росіяни почали масово розкуповувати квитки на літаки до інших країн. Наприклад, попит різко зріс на перельоти до Туреччини, Вірменії, Азербайджану, Грузії, писало РБК-Україна.

TRAVEL РБК-Україна продивилося ціни на перельоти з Росії у кілька країн на найближчі дати, які зараз пропонують росіянам.

Шалений попит і зростання цін. Скільки коштують рейси з Москви

На сьогоднішню дату, 21 вересня, практично всі квитки по багатьох напрямках вже розкуплені, а ціни на доступні рейси виявилися величезними. Графік сервісу Google Tickets вказує на те, що зростання цін почалося саме сьогодні:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізаціїФото: Зростання цін на квитки у графіку (скриншот з сайту Google Tickets)

Рейс на суботу, 24 вересня за маршрутом "Москва-Дубай" з пересадкою та зворотнім прямим рейсом коштує від 3 314 доларів США:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації Відзначимо, в ОАЕ багато росіян стало їхати в надії врятуватися від санкцій ЄС ще кілька місяців тому, а на тлі оголошення мобілізації попит на рейси в цю країну зріс кардинально.

Рейси з Москви в інше місто ОАЄ, Абу-Дабі, теж залишаються високими. Підскочила вартість навіть 19-годинних перельотів з пересадкою. Наприклад, квитки на літак до Абу-Дабі з Turkish Airlines та Egypt Air пропонується за ціною від 2400 до 2784 доларів США:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації

Зросли ціни й на рейси на Пхукет - відому туристичну локацію Таїланду, де люблять бувати росіяни. Полетіти туди найближчими днями дешевше ніж за 4,378 долара не вийде:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізаціїТим часом в російських ЗМІ пишуть, що ближче до обіду за московським часом з продажу взагалі зникли прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але "варіанти із пересадками ще є".

Ціни на рейси до Баку, столиці Азербайджану:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізаціїЯкщо до Баку можна долетіти порівняно дешевше, то до Бішкеку, столиці Киргизії, росіянам пропонуються на найближчі дати такі шалені ціни:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації

Відзначимо, чи не найвищими ціни виявилися до Коломбо на Шрі-Ланці. У середу, 21 вересня, за цим напрямком можна вилетіти за більш ніж 9 тисяч доларів:

В Росії різко підскочили ціни на авіаквитки після оголошення мобілізації

Нагадаємо, ряд країн дозволяють прямі рейси з Росії навіть в умовах, коли західні держави ввели проти країни-агресора авіаобмеження. Росіяни можуть літати в Туреччину, на Шрі-Ланку, в Таїланд, країни Близького Сходу та "дружні" до РФ пострадянські держави.

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