Німеччина скептична до окремих пунктів мирного плану США щодо України, - Мерц
Німеччина скептично ставиться до частини змісту мирного плану США для завершення війни Росії проти України.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Я скептично ставлюся до деяких деталей у документах, що надходять зі США", - зазначив він на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами канцлера, зараз може бути вирішальний момент як для України, так і для Європи.
"Тому ми намагаємося продовжувати надавати підтримку Україні... Доля цієї країни (України - ред.) - це доля Європи", - підкреслив голова німецького уряду.
Мирний план США
Нагадаємо, поки що зміст мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України Білий дім офіційно не публікував. При цьому західні ЗМІ пишуть, що перша версія плану складалася з 28 пунктів.
За непідтвердженими даними, у плані були ультимативні умови для України. Зокрема, передбачалося, що Україна має "пожертвувати" заради завершення війни Донецькою та Луганською областю і без бою віддати ці території росіянам.
При цьому для України хочуть заборонити членство в НАТО - вона повинна буде закріпити на законодавчому рівні свій нейтральний статус.
План уже доопрацювали під час переговорів українських чиновників з американськими. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час такого діалогу було напрацьовано 20 пунктів.
Водночас, як зазначив сьогодні український лідер, єдиної думки зі США щодо питання територій усе ще немає.