Німеччина скептична до окремих пунктів мирного плану США щодо України, - Мерц

Німеччина скептично ставиться до частини змісту мирного плану США для завершення війни Росії проти України.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Я скептично ставлюся до деяких деталей у документах, що надходять зі США", - зазначив він на зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами канцлера, зараз може бути вирішальний момент як для України, так і для Європи.

"Тому ми намагаємося продовжувати надавати підтримку Україні... Доля цієї країни (України - ред.) - це доля Європи", - підкреслив голова німецького уряду.