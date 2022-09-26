Вопрос безопасности. Закроет ли Европа въезд убегающим от мобилизации россиянам

Страны Балтии не будут пускать врагов Украины, а в ЕС к единому мнению по этому вопросу пока не пришли

Россияне продолжают искать способы, как выехать из РФ, спасаясь от мобилизации. Они раскупают билеты на рейсы в страны, которые пускают без виз, "штурмуют" пункты пропуска на границах с Узбекистаном, Таджикистаном, Грузией и даже с Монголией.

Количество запросов в Google "как уехать из России" резко возросли, как только 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в стране. По данным сайтов бронирования перелетов, билеты на рейсы из Москвы в Стамбул и Ереван были распроданы сразу через несколько часов после его выступления, а по другим направлениям билеты можно купить только по заоблачным ценам.

Однако Европа не спешит пускать россиян и не встречает их "с распростертыми объятиями", а мобилизацию в РФ резко раскритиковали большинство стран ЕС. Некоторые государства уже открыто заявили, что не будут разрешать въезд россиянам, которые пытаются сбежать от призыва. Большинство граничащих с Россией стран ЕС закрыли границы с агрессором почти полностью.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как реагируют в Европе на тех россиян, которые пытаются сбежать от мобилизации в РФ.

"Россияне не возражали против убийства украинцев" – МИД Латвии

Наиболее резко на выезды в Европу россиян из-за мобилизации отреагировали страны Балтии. Латвия, Литва и Эстония не будут предоставлять россиянам, которые бегут от призыва в армию.

"Отказ от выполнения своего гражданского долга в России или желание сделать это не является достаточным основанием для предоставления убежища в другой стране", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметс заявил местным СМИ: "Мы не должны предлагать защиту дезертирам. Это в корне противоречило бы цели всех наших санкций. Это коллективная ответственность граждан России".

В Латвии россиян, бегущих от мобилизации, тоже не ждут. Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс мотивировал это вопросом безопасности: "Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации", — заявил глава МИДа страны в своем Twitter.

Фото: Куда россияне убегают от мобилизации (инфографика The Guardian)

"Многие россияне, которые сейчас бегут из России из-за мобилизации, не возражали против убийства украинцев. Тогда они не протестовали", — отметил он.

В Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что каждый случай предоставления убежища россиянам будет рассматриваться отдельно. Но добавили, что Литва "не имеет цели и возможности выдавать визы по гуманитарным соображениям всем гражданам России, которые обращаются за ними".

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил в Twitter, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, спасающимся от войны. "Русские должны остаться и сражаться. Против Путина", — написал он.

К слову, Литва, Латвия, Эстония и Польша закрыли въезд для россиян с целью туризма еще до того, как Путин объявил мобилизацию в РФ. Эти страны запретили въезд россиянам с туристическими визами с 19 сентября до момента, пока Россия ведет войну против Украины.

Фото: "Русские должны остаться и сражаться. Против Путина" - глава МИД Литвы (скриншот twitter.com)

Между тем на сайтах европейских СМИ рассуждают о том, что если бы страны Балтии пускали россиян, это могло бы серьезно изменить этнический баланс в этих государствах. Так, в Латвии 25% населения составляют русские. И более 40 % жителей ее столицы Риги — тоже русские.

Позиция Финляндии может ужесточиться в ближайшие дни

На фоне резкой реакции стран Балтии интересно, как себя теперь поведут Финляндия и Польша, если россияне массово поедут к ним, пишут западные СМИ.

Финляндия, у которой самая длинная граница с Россией из всех стран ЕС, не раз резко заявляла, что россиянам пора запретить въезд в ЕС с целью туризма. После заявления российского диктатора о мобилизации там снова заговорили о том, что надо закрыть двери для россиян, хотя и надо "оставить возможность гуманитарных выездов". Количество прибывающих из России в Финляндию удвоилось буквально на следующий день после заявления Путина.

Страна должна запретить въезд россиянам, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. А министр обороны страны Антти Кайкконен сказал, что мобилизация Путина дала основания для более жесткой общеевропейской политики в отношении виз россиянам.

"Действительно есть основания для более строгой визовой политики (ЕС). В Финляндии идет активная политическая дискуссия по вопросу доступа российских резервистов к убежищу", — сказал он. Дипломат отметил, что позиция Финляндии может ужесточиться в ближайшие дни.

"Пусть бегущие из России едут в Каталонию или Италию"

Польша пока не высказывала позиции по ситуации с россиянами, которые массово выезжают из страны. Но один польский дипломат рассказал СМИ о мнении Варшавы об этом вопросе.

"Пусть бегущие из России едут во Францию, или Каталонию, или Италию — пусть массово получают там политическое убежище. Страны Балтии и Польша не обязаны этого делать", — сказал польский дипломат EUobserver.

Фото: В Польше не хотят видеть россиян, которые убегают от мобилизации (unsplash.com)

Многих в вопросе выезда россиян удивила Германия. Там дали понять, что готовы принять их в стране.

"Дезертиры, которым угрожают серьезные репрессии, как правило, могут получить международную защиту в Германии. Любой, кто мужественно противостоит путинскому режиму и тем самым подвергается большой опасности, может подать заявление о предоставлении убежища на основании политического преследования ", — заявила министр внутренних дел Нэнси Фаезер местным СМИ.

Мягкая линия Берлина вызвала критику со стороны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника: он настаивал на том, что "молодые русские, которые не хотят идти на войну, должны наконец свергнуть Путина".

Беспрецедентная ситуация. Что говорят на уровне Евросоюза

В начале сентября, еще до заявления Путина, девять стран ЕС решили прекратить выдачу российских туристических виз и в целом принимать туристов из РФ: это сделали Нидерланды, Чехия, Польша, Дания, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония и Словакия. В ЕС также увеличили время ожидания решения одобрения визы с 15 до 45 дней.

Однако на уровне всех стран ЕС пока нет единого мнения о том, запрещать или разрешать предоставление убежища россиянам из-за мобилизации в РФ. Одни страны блокируют им въезд в частном порядке, другие пока не высказались по этому вопросу. В Европейской комиссии заявили, что "наблюдают" за ситуацией.

"Пока число прибывающих в ЕС (россиян) кажется скромным, поскольку блок уже ограничил поездки из России, запретив прямые рейсы и ужесточив визовые правила после вторжения в Украину. Но, несмотря на небольшой масштаб, этот вопрос вызывает споры в Брюсселе, поскольку члены ЕС придерживаются совершенно разных подходов к россиянам, которые стремятся избежать боевых действий", — пишет France24.

Фото: В ЕС пока нет однозначного мнения о том, надо ли предоставлять убежище россиянам (unsplash.com)

Европейские дипломаты предупреждают, что выработать общий подход будет сложно. "Еврокомиссия, похоже, не хочет вмешиваться, если только число прибывающих (из РФ) не увеличится. Иммиграция — печально известная болезненная тема в Брюсселе, и страны ЕС яростно охраняют свою прерогативу в этом вопросе", — добавляют в издании.

Европейское законодательство дает право просить политическое убежище в ЕС. Но такое убежище это не предоставляют автоматически, особенно если существует угроза безопасности.

"Это беспрецедентная ситуация. Когда мы смотрим на ситуацию на данный момент с точки зрения безопасности, мы должны принимать во внимание эти геополитические проблемы, а также риски для нашей безопасности", — заявила пресс-секретарь ЕС Анитта Хиппер.

Отметим, в Швейцарии отказываются от туристов из России. А тем временем Таиланд, похоже, наоборот заинтересован в приездах россиян. Там решили запустить чартерные рейсы из РФ.