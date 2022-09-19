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Жителям России с сегодняшнего дня почти закрыли сухопутный путь в Европу

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Украина, Понедельник 19 сентября 2022 09:46
Жителям России с сегодняшнего дня почти закрыли сухопутный путь в Европу Фото: граждане РФ не смогут въехать в Европу из-за Эстонии, Латвии, Литвы и Польши (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

С сегодняшнего дня граждане РФ уже не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Эти страны реализовали договоренность о согласованном ответе на вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины ( ГНСУ ).

"Россияне, имеющие шенгенскую визу, выданную в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попасть на территорию ЕС через эти страны. Единственной сухопутной границей для них остается Финляндия", - говорится в сообщении.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша договорились о совместном региональном подходе, выразив "политическую волю и твердое намерение установить национальные временные меры для граждан России, имеющих визы ЕС".

Кроме того, Совет ЕС утвердил полное прекращение Соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ из-за российского вторжения в Украину.

Кроме того, в сентябре девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Это страны Балтии, а также Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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