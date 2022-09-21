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"З відкритими обіймами". Таїланд запустить чартерні рейси за туристами з Росії

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Середа 21 вересня 2022 16:40
"З відкритими обіймами". Таїланд запустить чартерні рейси за туристами з Росії Фото: Аеропорт у Таїланді (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Таїланд – одна з найпопулярніших серед туристів країн, в цьому році робить ставку на гостей із Росії. Росіяни посідають друге місце за величиною турпотоку в цю країну.

Щоб гості з країни-агресора могли дістатися на таїландські курорти в умовах авіасанкцій, Управління туризму Таїланду (TAT) планує запустити чартерні рейси, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на thethaiger.com.

Чому в Таїланді хочуть залучити туристів із РФ

Повідомляється, що напередодні високого сезону Таїланд готується "з відкритими обіймами" приймати туристів з колишнього радянського простору. Особливо там чекають на росіян - на відміну від європейських країн, які запровадили для них заборону на в’їзд.

Цього тижня Управління туризму Таїланду (TAT) оприлюднило плани доставляти російських туристів до Таїланду регулярними чартерними рейсами, щоб збільшити дохід від туризму протягом високого сезону з листопада по лютий.

&quot;З відкритими обіймами&quot;. Таїланд запустить чартерні рейси за туристами з РосіїФото: Білий храм у Таїланді (pixabay.com)

Перед пандемією російський ринок традиційно генерував значну частину доходів Таїланду від туризму. Росіяни стали другим за величиною міжнародним ринком для індустрії туризму Пхукета.

Коли кордони відкрилися після пандемії, росіяни стали першими, хто полетів на відпочинок до Таїланду.

З початку війни ціни на переліт для росіян зросли у 5 разів

Після початку війни Росії проти України кілька авіакомпаній призупинили польоти між Таїландом і Росією, і доступ росіян до королівства обмежився.

Хоча деякі авіакомпанії продовжують виконувати рейси між двома країнами, ціни на квитки зросли в 4-5 разів, що унеможливило подорож до Таїланду для багатьох росіян, які все ще хочуть приїхати туди.

Наразі росіянам заборонено в’їзд до Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Але для Таїланду вкрай необхідно збільшити дохід від туризму, оскільки, за даними TAT, авіасполучення між Таїландом та рештою світу становить лише 50% від показників за 2019 рік.

&quot;З відкритими обіймами&quot;. Таїланд запустить чартерні рейси за туристами з РосіїФото: У Таїланді сподіваються заробити на росіянах (pixabay.com)

TAT сподівається, що росіяни знову повернуться, щоб витрачати свої гроші в королівстві, якщо сполучення між Росією та Таїландом покращиться. Тому Управління працює з турагентствами, щоб доставляти російських туристів до Таїланду чартерними рейсами тричі на тиждень у високий сезон.

Також очікується, що 30 жовтня "Аерофлот" відновить щоденні прямі рейси між Росією і Пхукетом.

Нагадаємо, ми писали, що у російських туристів у Туреччині проблеми через санкції.

Також через оголошення часткової мобілізації в Росії різко зросли ціни на перельоти.

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