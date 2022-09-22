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Броні не приймаються. У Швейцарії відмовляються від туристів із Росії

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Четвер 22 вересня 2022 15:56
Броні не приймаються. У Швейцарії відмовляються від туристів із Росії Фото: Відпочинок у Швейцарії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Швейцарії вирішили відмовитися від російських туристів - з 16 вересня уряд скасував для них спрощений візовий режим, а туроператори припинили прийом замовлень із РФ.

У країні підрахували туристичний потік із Росії під час війни – відпочинок у багатій європейській країні обрали тисячі заможних росіян, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch .

Тисячі росіян поїхали до Швейцарії всупереч війні

Хоча Росія веде повномасштабну війну проти України, росіяни не відмовляють собі у подорожах світом, включаючи і Швейцарію.

За даними газети "NZZ am Sonntag", за 7 місяців 2022 року готелі у Швейцарії зареєстрували 61214 ночівлі російських туристів. Середній термін перебування – більше 3 ночей, що вище за середній. Виходить, росіяни нерідко приїжджали провести відпустку.

При цьому агресія РФ проти України та санкції все ж таки впливають на ставлення до російських туристів у країні. Швейцарська сфера туризму прагне дистанціюватися від раніше привабливого ринку, зазначає видання.

Офіційний національний туроператор Швейцарії та найбільший організатор поїздок до країни Switzerland Travel Centre AG (STC) більше не приймає бронювання з Росії.

Броні не приймаються. У Швейцарії відмовляються від туристів із РосіїФото: Архітектура у Швейцарії (unsplash.com/ricardo-gomez-angel)

Що дасть скасування спрощеної видачі віз

У п'ятницю 16 вересня 2022 року Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення призупинити спрощений режим видачі в'їзних віз громадянам Росії.

Рішення погоджує візові правила Швейцарії із візовими нормами Європейського союзу. У ЄС скасували спрощений візовий режим для росіян із 9 вересня. Швейцарія не входить до ЄС, але є членом Шенгенської угоди.

Зазначається, що росіянам не відмовлятимуть у видачі шенгенських віз, але процедура отримання дозволу на в'їзд буде незмінною. Тобто доведеться надавати більше документів та довідок, сплачувати збори дорожче.

Окрім туристичних обмежень, Швейцарія тимчасово припиняє ще й обмін податковою інформацією з Росією через санкції проти РФ.

Це торкнеться банківської сфери – чимало російських компаній мали свої філії у Швейцарії, щоб зберігати там свій капітал.

Нагадаємо, ми писали, що у російських туристів у Туреччині проблеми через санкції.

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