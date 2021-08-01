Зятя Елизаветы II заметили на яхте в обнимку с моделями (фото)

Бруксбэнк отдыхал на яхте у побережья итальянского острова Капри, в компании трех девушек в бикини, среди которых были бывшая редактор журнала Glamour Рэйчел Залис и итальянские модели Мария Буччеллати и Эрика Пелозини.

Джек Бруксбэнк отдыхает с моделями (фото: the-sun.com)

Папарацци также сняли, как Эрика была на палубе топлес и не стеснялась ни Бруксбэнка, ни членов экипажа.

Джек Бруксбэнк отдыхает с моделями (фото: the-sun.com)

Стоит отметить, что Бруксбэнк - менеджер марки текилы Casamigos, которую основал известный голливудский актер Джордж Клуни. При этом 35-летний Бруксбэнк был в командировке и принимал участие в организации благотворительного бала.