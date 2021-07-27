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Елизавета II смилостивилась над двухмесячной дочкой Меган Маркл и принца Гарри

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Великобритания, Вторник 27 июля 2021 14:48
Елизавета II смилостивилась над двухмесячной дочкой Меган Маркл и принца Гарри Коллаж РБК-Украина: Елизавета II смилостивилась над двухмесячной дочкой Меган Маркл и принца Гарри
Автор: Светлана Мащенко

После того как выяснилось, что дочки Меган Маркл и принца Гарри до сих нет в списке престолонаследников, Елизавета II смилостивилась, и теперь имя Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор красуется на восьмом месте в этом перечне.

Об этом можно судить исходя из данных сайта королевской семьи.

Девочка заняла восьмое место, сместив второго сына Елизаветы II принца Эндрю, герцога Йоркского, на девятую позицию. Перед ней значится старший брат - двухлетний Арчи Харрисон.

"8. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor", - вот такая строка появилась в списке через день после того, как СМИ подняли шум из-за отсутствия имени девочки.

Затягивание связали с рядом скандальных интервью, в которых Меган и Гарри нелицеприятно высказывались про членов британской королевской семьи. В частности, в беседе с Опрой Уинфри королевская невестка упомянула о расизме, с которым столкнулась накануне рождения первенца.

Всего в перечне престолонаследования 23 имени. Это дети, внуки и правнуки королевы. На первом месте - принц Чарльз, на втором - Уильям, а на третьем - восьмилетний принц Джордж.

Напомним, что дочка Меган Маркл и принца Гарри родилась в частной больнице Санта-Барбары, штат Калифорния (США).

Девочку назвали в честь прабабушки и погибшей бабушки - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор (Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor).

Но даже такой комплимент в сторону королевы не смог растопить ее ледяное сердце. Малышка появилась на свет 4 июня, но в перечне наследников появилась лишь спустя почти два месяца, да и то под натиском общественности.

Ранее мы писали, что Меган Маркл впервые показалась на публике со времени появления на свет дочки.

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Елизавета II Меган Маркл
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