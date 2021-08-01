Зятя Єлизавети II помітили на яхті в обнімку з моделями (фото)

Бруксбенк відпочивав на яхті біля узбережжя італійського острова Капрі, в компанії трьох дівчат в бікіні, серед яких були колишня редактор журналу Glamour Рейчел Залісся і італійські моделі Марія Буччеллаті і Еріка Пелозіні.

Джек Бруксбенк відпочиває з моделями (фото: the-sun.com)

Папараці також зняли, як Еріка була на палубі топлес і не соромилася ні Бруксбенка, ні членів екіпажу.

Джек Бруксбенк відпочиває з моделями (фото: the-sun.com)

Варто зазначити, що Бруксбенк - менеджер марки текіли Casamigos, яку заснував відомий голлівудський актор Джордж Клуні. При цьому 35-річний Бруксбенк був у відрядженні і брав участь в організації благодійного балу.