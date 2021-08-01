Зятя Єлизавети II помітили на яхті в обнімку з моделями (фото)

Зятя Єлизавети II Джека Бруксбенка помітили на яхті в обнімку з моделями, в той час, як його дружина принцеса Євгенія сидить удома в Віндзорі з їх п'ятимісячним сином Августом.
Про це повідомляє The Sun.
Бруксбенк відпочивав на яхті біля узбережжя італійського острова Капрі, в компанії трьох дівчат в бікіні, серед яких були колишня редактор журналу Glamour Рейчел Залісся і італійські моделі Марія Буччеллаті і Еріка Пелозіні.
Джек Бруксбенк відпочиває з моделями (фото: the-sun.com)
Папараці також зняли, як Еріка була на палубі топлес і не соромилася ні Бруксбенка, ні членів екіпажу.
Джек Бруксбенк відпочиває з моделями (фото: the-sun.com)
Варто зазначити, що Бруксбенк - менеджер марки текіли Casamigos, яку заснував відомий голлівудський актор Джордж Клуні. При цьому 35-річний Бруксбенк був у відрядженні і брав участь в організації благодійного балу.
Нагадаємо, Єлизавета II змилостивилася над двомісячною донькою Меган Маркл і принца Гаррі. Спочатку дівчинки не було в списку спадкоємців престолу, але королева додала ім'я Лілібет Діани Маунтбеттен-Віндзор до інших спадкоємців. І тепер вона знаходиться на восьмому місці в цьому переліку.
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