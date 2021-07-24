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Раскрыт секрет любимого коктейля королевы Елизаветы II: наслаждаться просто!

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Суббота 24 июля 2021 13:42
Раскрыт секрет любимого коктейля королевы Елизаветы II: наслаждаться просто! Фото: Раскрыт рецепт любимого коктейля королевы Елизаветы (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Королева Елизавета II даже в свои 94 года не отказывает себе в маленьких слабостях. В Букингемском дворце признаются, что она любит перед обедом употреблять алкогольный коктейль, который повышает аппетит.

Что входит в королевский коктейль и как его можно приготовить самостоятельно, рассказали в издании People.

Говорят, что королева Елизавета предпочитает крепкие алкогольные напитки – джин, ром и виски. За один день она может выпить до 4 крепких коктейлей. Букингемский дворец даже запустил собственный бренд джина, ингредиенты для которого выращивают в Норфолке, загородном королевском поместье.

В любимый напиток королевы Елизаветы джин тоже входит, а еще – крепкое французское вино дюббоне.

Ингредиенты для коктейля Елизаветы II

Джин – 50 мл

Дюббоне – 100 мл

Лед

Лимон

Как приготовить:

Лимон помыть под проточной водой и нарезать произвольными кусочками. Положить в бокал.

В бокал для коктейля положить немного колотого льда – на свой вкус.

Смешать дюбонне и джин и вылить коктейль в стакан.

Украсить можно долькой лимона и зонтиком – по вкусу. Приятного аппетита – наслаждайтесь вкусом коктейля по-королевски прямо у себя дома.

Напомним, ранее мы писали о том, какими простыми и полезными напитками можно охладиться в сильную жару – интересные рецепты.

А также рассказывали о том, что врачи выяснили, какие алкогольные напитки можно употреблять в сильную жару.

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