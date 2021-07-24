Раскрыт секрет любимого коктейля королевы Елизаветы II: наслаждаться просто!
Королева Елизавета II даже в свои 94 года не отказывает себе в маленьких слабостях. В Букингемском дворце признаются, что она любит перед обедом употреблять алкогольный коктейль, который повышает аппетит.
Что входит в королевский коктейль и как его можно приготовить самостоятельно, рассказали в издании People.
Говорят, что королева Елизавета предпочитает крепкие алкогольные напитки – джин, ром и виски. За один день она может выпить до 4 крепких коктейлей. Букингемский дворец даже запустил собственный бренд джина, ингредиенты для которого выращивают в Норфолке, загородном королевском поместье.
В любимый напиток королевы Елизаветы джин тоже входит, а еще – крепкое французское вино дюббоне.
Ингредиенты для коктейля Елизаветы II
Джин – 50 мл
Дюббоне – 100 мл
Лед
Лимон
Как приготовить:
Лимон помыть под проточной водой и нарезать произвольными кусочками. Положить в бокал.
В бокал для коктейля положить немного колотого льда – на свой вкус.
Смешать дюбонне и джин и вылить коктейль в стакан.
Украсить можно долькой лимона и зонтиком – по вкусу. Приятного аппетита – наслаждайтесь вкусом коктейля по-королевски прямо у себя дома.
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