Звичайні речі, яких бояться усі собаки: це важливо знати господарям

Існують речі, яких бояться майже всі собаки. Найцікавіше, що "страшними" для собак можуть виявитися прості речі, які сприймаються людиною як цілком невинні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The spruce pets .

Грім

Боязнь грому дуже поширена у собак. У цей час д еякі можуть просто боятися, а інші навіть тремтіти. До того ж тварини можуть ховатися, або навіть втрачати контроль над своїм кишківником або сечовим міхуром.

Також собакам страшно, коли вони чують феєрверки, гучну музику або вантажівки на дорозі тощо.

Боязнь ветеринарів

Досить часто собаки бояться йти до ветеринара. Перший візит собаки до ветеринара зазвичай пов’язаний з щепленнями.

Якщо немає інших фобій, то страху перед ветеринаром можна позбути, просто привівши собаку до лікаря на кілька соціальних візитів, які не передбачають огляду. Хваліть собаку та давайте ласощі, якщо вона поводиться спокійно.

Їзда в машині

Деякі собаки бояться їзди в машині. Цей страх може розвинутися після негативного досвіду їзди в автомобілі. Наприклад, якщо ви возите собаку в машині лише для візиту до ветеринара.

Страх можна подолати, якщо використовувати ласощі та похвалу, щоб повільно заманити собаку в машину. Однак, важливо, щоб пунктом призначення було щасливе місце, як-от парк для собак чи на прогулянку, і не надто далеко.

Страх перед чужинцями

До того ж такий стан може зробити собаку агресивної. Таку проблему важко подолати, тому що неможливо навчити собаку сприймати всіх нових людей. Важливо дозволити собаці спілкуватися з новими людьми.

Пилососи та інші побутові прилади

Деякі собаки дуже бояться пилососів, пральних машин, фенів та інших побутових приладів, які виділяють гучні звуки та мають незвичайні рухи.

Для того, щоб допомогти собаці, необхідно: