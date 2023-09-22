Обычные вещи, которых боятся все собаки: это важно знать хозяевам

Есть вещи, которых боятся почти все собаки. Самое интересное, что "страшными" для собак могут оказаться простые вещи, воспринимаемые человеком как совершенно невинные.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The spruce pets .

Гром

Боязнь грома очень распространена у собак. В это время некоторые могут просто бояться, а другие даже дрожать. К тому же животные могут прятаться или даже терять контроль над своим кишечником или мочевым пузырем.

Также собакам страшно, когда они слышат фейерверки, громкую музыку или грузовики на дороге.

Боязнь ветеринаров

Довольно часто собаки боятся идти к ветеринару. Первый визит собаки к ветеринару обычно связан с прививками.

Если нет других фобий, то страха перед ветеринаром можно избавится, просто приведя собаку к врачу на несколько социальных визитов, не предусматривающих осмотр. Хвалите собаку и давайте лакомства, если она ведет себя спокойно.

Езда в машине

Некоторые собаки боятся езды в машине. Этот страх может развиться после отрицательного опыта езды в автомобиле. Например, если вы возите собаку в машине только для визита к ветеринару.

Страх можно преодолеть, если использовать лакомство и похвалу, чтобы медленно заманить собаку в машину. Однако важно, чтобы пунктом назначения было счастливое место, например парк для собак или на прогулку, и не слишком далеко.

Страх перед чужаками

К тому же такое состояние может сделать собаку агрессивной. Такую проблему трудно преодолеть, потому что невозможно научить собаку воспринимать всех новых людей. Важно разрешить собаке общаться с новыми людьми.

Пылесосы и другие бытовые приборы

Некоторые собаки очень боятся пылесосов, стиральных машин, фенов и других бытовых приборов, выделяющих громкие звуки и необычные движения.

Для того чтобы помочь собаке, необходимо: