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Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20

15:00 02.07.2026 Чт
1 хв
На жаль, ця цифра може бути не остаточною
aimg Олена Чупровська
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20 Фото: наслідки атаки на Київ 2 липня (Getty Images)
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У Києві кількість загиблих внаслідок масованого комбінованого удару Росії зросла до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих", - зазначив він.

Інформація щодо ходу пошуково-рятувальної операції оновлюється в міру надходження нових даних. Станом на зараз поранених - близько 90.

Серед постраждалих є діти, частину з них госпіталізували в тяжкому стані. 10-річного хлопчика з важкими травмами оперують, його батьків під завалами не знайшли.

"Медики борються за життя кожного постраждалого. На жаль, є люди, яких досі не знайшли", - розповів мер Києва.

Атака на Київ 2 липня - що відомо

Уночі проти 2 липня росіяни застосували проти Києва 570 засобів повітряного нападу - 74 ракети різних типів і 496 ударних дронів. У Дарницькому районі під завалами дев'ятиповерхівки досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Для гасіння пожеж у кількох районах міста задіяли авіацію.

Крім того, руйнування та пошкодження зафіксували у семи районах столиці на понад 30 локаціях. Удари прийшлися на житлові будинки, підстанцію швидкої допомоги та складські приміщення.

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Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20
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