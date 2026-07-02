Кількість жертв атаки на Київ зросла до 20

У Києві кількість загиблих внаслідок масованого комбінованого удару Росії зросла до 20.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram .

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої атаки зросла. Станом на зараз відомо про 20 загиблих", - зазначив він.

Інформація щодо ходу пошуково-рятувальної операції оновлюється в міру надходження нових даних. Станом на зараз поранених - близько 90.

Серед постраждалих є діти, частину з них госпіталізували в тяжкому стані. 10-річного хлопчика з важкими травмами оперують, його батьків під завалами не знайшли.

"Медики борються за життя кожного постраждалого. На жаль, є люди, яких досі не знайшли", - розповів мер Києва.

Атака на Київ 2 липня - що відомо

Уночі проти 2 липня росіяни застосували проти Києва 570 засобів повітряного нападу - 74 ракети різних типів і 496 ударних дронів. У Дарницькому районі під завалами дев'ятиповерхівки досі тривають пошуково-рятувальні роботи.