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Звезды Голоса країни хотят вести дебаты Зеленского и Порошенко

STYLERВыборы 2019    04.04.2019 - 17:55
Звезды Голоса країни хотят вести дебаты Зеленского и Порошенко
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском хотят вести Горбунов и Осадчая (коллаж РБК-Украина)

Юрий Горбунов решил присоединиться к полемике относительно дебатов между Зеленским и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко изъявили желание провести звездные ведущие "Голоса країни" Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Об этом ведущий написал на своей странице в Instagram.

Юрий Горбунов считает, что если политиков двое, то и ведущих тоже должно быть двое.

К слову, ранее о таком намерении высказался телеведущий Сергей Притула на своей Facebook-странице.

"Присоединюсь к полемике, которая возникла в соцсетях, на счет того, кто должен вести дебаты на Олимпийском! Если кандидатов двое, то и ведущих должно быть двое! Дебаты между Зе и По, ведут Го", - написано в сообщении.

Звезды Голоса країни хотят вести дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском хотят вести Горбунов и Осадчая (скрин: instagram.com/gorbunovyuriy/)

Пользователи сети с восторгом восприняли такую идею, они оставляют много комментариев.

  • Так и будут называться - ГОС-дебаты;
  • Супер идея! Я За ведущих ГО;
  • Не имеет ничего против ГОС, но это серьезная тема - дебаты, а ГО у нас юморные".

А Катя Осадчая ответила мужу в комментарии под публикацией: "Юра, у нас "Голос", мы очень занятые ведущие".

К будущим дебатам на "Олимпийском" сейчас приковано все внимание украинской общественности. Недавно стало известно, что к стадиону начали стягивать военных Национальной гвардии Украины, а также там дежурят пожарные машины.

Ранее мы также сообщали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".

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