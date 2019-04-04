Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге

Притула может вести дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Сергей Притула готов быть ведущим на дебатах Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

Дебаты Зеленского и Порошенко может провести Сергей Притула. Об этом известный шоумен и ведущий написал на своей странице в Facebook.

При этом у художественного руководителя "Вар'ятів" есть несколько требований к обоим кандидатам в президенты Украины. В частности, Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны быть готовыми к тому, что Притула спросит их про Крым, а точнее, о принадлежности полуострова.

Кроме того, Притула, который не так давно сделал важное заявление о выборах 2019, расписал даты, в которые он не сможет модерировать дебаты.

"Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях:

4.04 - Запорожье

6.04 - Днепр

7.04 - Желтые Воды

8.04 - Вольногорск

13.04 - Изяслав

14.04 - Нетешин

16,17.04 - Львов

В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу, чей Крым!" - написал шоумен.

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Публикация Притулы всего за несколько минут собрала тысячи лайков и отзывов. Украинцы говорят, что очень бы хотели видеть Сергея Дмитриевича в качестве ведущего дебатов. А еще лучше, пишут некоторые пользователи, надо было самому ведущему баллотироваться в президенты.

Надо спрашивать не "чей Крым?", а "признаете ли вы Россию агрессором?"

Дебаты должны состояться 19 апреля. У вас свободный день.

Надо было баллотироваться в президенты, Сергей. Не стояла бы страна сейчас перед таким выбором.

Если как после Евровидения никто не поедет на инаугурацию - то я согласен.

Я уже хочу это видеть!

Будет возможность, попросите спеть знаменитую песенку харьковских болельщиков.

Сергей, ты бы лучше в президенты баллотировался. Победил бы еще в первом туре!

У Притулы нет 1+1, а мог бы тоже стать президентом. Но ум есть! А так он много армии помогал и помогает!

Сергей, может не надо, а то останемся без президента вообще? Дайте кому-то из них шанс на победу.

Вот это было бы шоу! А потом победитель откажется от должности, как это было с Евровидением!

Также пользователи предлагают Притуле взять в качестве соведущего или Романа Скрыпина, или Янину Соколову, чтобы "ще зашкварніше було".

Лучше бы вы были вместо Зеленского.

Требую Притулу на ведущего дебатов!

Серый, без тебя на этом батле просто никак!

Надо спросить, чей Приват.

Может, какой-то хэштег запустим, что ли?

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Напомним, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти перед вторым туром президентских выборов 2019.