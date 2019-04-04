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Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге

STYLERВыборы 2019    04.04.2019 - 11:30
Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге
Притула может вести дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Сергей Притула готов быть ведущим на дебатах Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"

Дебаты Зеленского и Порошенко может провести Сергей Притула. Об этом известный шоумен и ведущий написал на своей странице в Facebook.

При этом у художественного руководителя "Вар'ятів" есть несколько требований к обоим кандидатам в президенты Украины. В частности, Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны быть готовыми к тому, что Притула спросит их про Крым, а точнее, о принадлежности полуострова.

Кроме того, Притула, который не так давно сделал важное заявление о выборах 2019, расписал даты, в которые он не сможет модерировать дебаты.

"Штабам обоих кандидатов сообщаю, что вот в эти дни я на гастролях:

4.04 - Запорожье

6.04 - Днепр

7.04 - Желтые Воды

8.04 - Вольногорск

13.04 - Изяслав

14.04 - Нетешин

16,17.04 - Львов

В любой другой день могу поработать модератором на дебатах. На безвозмездной основе. Мой номер есть у обоих. Где НСК "Олимпийский" я знаю. Свистите, если что. Будьте готовы, что спрошу, чей Крым!" - написал шоумен.

Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге

Скриншот

Публикация Притулы всего за несколько минут собрала тысячи лайков и отзывов. Украинцы говорят, что очень бы хотели видеть Сергея Дмитриевича в качестве ведущего дебатов. А еще лучше, пишут некоторые пользователи, надо было самому ведущему баллотироваться в президенты.

  • Надо спрашивать не "чей Крым?", а "признаете ли вы Россию агрессором?"
  • Дебаты должны состояться 19 апреля. У вас свободный день.
  • Надо было баллотироваться в президенты, Сергей. Не стояла бы страна сейчас перед таким выбором.
  • Если как после Евровидения никто не поедет на инаугурацию - то я согласен.
  • Я уже хочу это видеть!
  • Будет возможность, попросите спеть знаменитую песенку харьковских болельщиков.
  • Сергей, ты бы лучше в президенты баллотировался. Победил бы еще в первом туре!
  • У Притулы нет 1+1, а мог бы тоже стать президентом. Но ум есть! А так он много армии помогал и помогает!
  • Сергей, может не надо, а то останемся без президента вообще? Дайте кому-то из них шанс на победу.
  • Вот это было бы шоу! А потом победитель откажется от должности, как это было с Евровидением!

Также пользователи предлагают Притуле взять в качестве соведущего или Романа Скрыпина, или Янину Соколову, чтобы "ще зашкварніше було".

  • Лучше бы вы были вместо Зеленского.
  • Требую Притулу на ведущего дебатов!
  • Серый, без тебя на этом батле просто никак!
  • Надо спросить, чей Приват.
  • Может, какой-то хэштег запустим, что ли?

Притула согласился вести дебаты Зеленского и Порошенко: украинцы в восторге

Скриншот

Напомним, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны пройти перед вторым туром президентских выборов 2019.

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