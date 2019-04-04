Зірки Голосу країни хочуть вести дебати Зеленського і Порошенка

Юрій Горбунов вирішив долучитися до полеміки щодо дебатів між Зеленським і Порошенком
Дебати Зеленського и Порошенка виявили бажання провести зіркові ведучі "Голосу країни" Юрій Горбунов і Катя Осадча. Про це ведучий написав на своїй сторінці в Instagram.
Юрій Горбунов вважає, якщо політиків двоє, то й ведучих теж має бути двоє.
До слова, раніше про такий намір висловився телеведучий Сергій Притула на своїй Facebook-сторінці.
"Доєднаюся до полеміки, яка виникла у соцмережах, на рахунок того, хто має вести дебати на Олімпійському! Якщо кандидатів двоє, то і ведучих має бути двоє! Дебати між Зе і По, ведуть Го", - написано в повідомленні.
Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському хочуть вести Горбунов і Осадча (скрін: instagram.com/gorbunovyuriy/)
Користувачі мережі із захватом сприйняли таку ідею, вони залишають багато коментарів.
А Катя Осадча відповіла чоловікові в коментарі під публікацією: "Юра, в нас "Голос", ми дуже зайняті ведучі".
До майбутніх дебатів на "Олімпійському" наразі прикута вся увага української громадськості. Нещодавно стало відомо, що до стадіону почали стягувати військових Національної гвардії України, а також там чергують пожежні машини.
Раніше ми також повідомляли про те, чи будуть кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".