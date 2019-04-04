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Дебаты Зеленского и Порошенко: к стадиону стянули Нацгвардию (фото)

STYLERВыборы 2019    04.04.2019 - 16:27
Дебаты Зеленского и Порошенко: к стадиону стянули Нацгвардию (фото)
Перед дебатами Порошенко и Зеленского стадион окружила Нацгвардия (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" взволновали украинское общество

Дебаты Зеленского и Порошенко, которые должны пройти на "Олимпийском" не на шутку взволновали украинское общество. Стало известно, что к стадиону начали стягивать военных Национальной гвардии Украины, а также там дежурят пожарные машины. Об этом сообщил журналист Левко Стек на своей Facebook-странице.

Причину таких усиленных мер безопасности в штабах обоих кандидатов пока что не комментируют.

Дебаты Зеленского и Порошенко: к стадиону стянули Нацгвардию (фото)

Дебаты Порошенко и Зеленского - Олимпийский окружила Нацгвардия (фото: facebook.com/steklevko)

"А теперь без шуток. Территорию вокруг Олимпийского окружили нацгвардейцы. Причины не называют. Но возле стадиона возня. Пожарные машины. Предполагаю, началась подготовка к дебатам", - написал журналист в своей публикации.

Дебаты Зеленского и Порошенко: к стадиону стянули Нацгвардию (фото)

Дебаты Порошенко и Зеленского - Олимпийский окружила Нацгвардия (фото: facebook.com)

Ранее мы сообщали о том, будутли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".

А также писали о том, что на дебаты Зеленского и Порошенко начали продавать билеты.

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