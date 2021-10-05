Звезда "Женского квартала" впервые вышла на сцену после травмы и сорвала овации

Анастасия Оруджова после травмы ноги на проекте "Танцы со звездами" вышла на сцену "Женского квартала" на костылях. Полноценно участвовать в сценках она не могла, поэтому зачитала монолог о скандалах между мужчиной и женщиной.
Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная Прачечная".
На сцене Оруджова появилась в красивом костюме цвета фуксии. Ее появление вызвало бурные аплодисменты зала.
На репетиции своего первого номера Настя порвала связки коленного сустава. Врачи запретили ей танцевать, но все же она ослушалась их и исполнила джайв вместе с Денисом Самсоном.
После этого ей сделали срочную операцию на колене. Травма оказалась хуже, чем предполагалось ранее. На реабилитацию уйдет более 8 месяцев.
После этого Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина.
Напомним, в Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девочке со сложной патологией. Донором стал 38-летний мужчина, которому врачи констатировали смерть мозга, а родные дали разрешение на забор его органов.
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