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В Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе

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Харьков, Вторник 14 сентября 2021 23:03
В Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе Фото: в Харькове травмировался ребенок на школьном стадионе (hk.npu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове 6-летний мальчик сильно травмировался на школьном спортивном стадионе. Ребенка госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, и сейчас пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом 14 сентября передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня днем на стадионе на территории частной школы по улице Академика Павлова в Московском районе города.

Правоохранителям поступило сообщение от медиков, что мальчика обнаружили на земле без сознания. Рядом с ним лежали металлические футбольные ворота.

Вероятно, конструкция упала на ребенка и нанесла серьезные травмы.

На опубликованном фото видно, что металлические ворота довольно массивные, они стоят уже сдвинутые с места, возле конструкции на земле также остался розовый скейт.

В Харькове 6-летний мальчик попал в реанимацию из-за падения ворот на школьном стадионе

В Харькове 6-летний мальчик травмировался на школьном стадионе из-за футбольных ворот (фото: hk.npu.gov.ua)

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа, все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

По факту травмирования школьника было открыто уголовное производство, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК.

В полиции напомнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, несколько месяцев назад похожий инцидент с травмированием ребенка из-за падения футбольных ворот в школе произошел под Уманью, где конструкция свалилась на 8-летнего мальчика прямо в спортзале во время тренировки. Тогда пострадавший получил очень серьезные травмы - его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом основания черепа.

Также мы писали о том, что в начале сентября в престижном университете Одессы на голову студентов обвалился потолок.

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