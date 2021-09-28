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В Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девочке: один донор спас четыре жизни

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 22:15
В Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девочке: один донор спас четыре жизни Пересадка сердца в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве провели трансплантацию сразу четырех органов. Донором стал 38-летний мужчина, которому врачи констатировали смерть мозга, а родные дали разрешение на забор его органов. Сердце пересадили 12-летней девочке со сложной патологией.

Об этом пишет ТСН.

Что известно о девочке

Маргарите всего 12 лет, она учится в 8 классе. Однако, этой осенью в школе она не была, потому что была в больнице. Все началось год назад, когда после тренировки у девочки начал болеть живот, потом появилась одышка, кашель и отеки. Врачи диагностировали кардиомиопатию. Поэтому спасти Маргариту могла лишь трансплантация.

"Для меня Маргарита - это вся моя жизнь. Она у меня дочь единственная, поэтому все для меня значит", - говорит мать девочки.

В Виннице под сопровождение полицейских сирен к стадиону, где приземлился вертолет, везут донорское сердце.

В Киеве сделали пересадку сердца 12-летней девочке: один донор спас четыре жизниСамолет, перевозивший донорское сердце (tsn.ua)

На крышу столичного института сердца приземлился вертолет с сердцем, на которое уже ждут в операционной.

"У нас донор больше, чем реципиент. И это нас беспокоит. Но у этой девочки больше нет шансов, а потому мы попробуем адаптировать большое сердце к ее грудной клетки", - говорит кардиолог Борис Тудоров.

Тем временем под операционной сидит мама Маргариты, которая верит, что на этот раз все получится. Ведь это уже не первая попытка трансплантировать сердце ее дочери.

"Мы уже здесь были в госпитализации, но что-то не так с донором, с сердечком. Поэтому чуда не произошло. Ее вчера предупредили, что не надо есть. И она уже мне: "Мама, наверное, нам нашли донора". Говорю: "Не знаю, ничего не говорили", - говорит женщина.

Кроме того, в ту ночь медики не смогли спасти жизнь 38-летнего мужчины, который имел сложную черепно-мозговую травму. Врачи констатировали смерть головного мозга. Однако, родственники мужчины дали согласие на забор его органов.

"Благодарна семье донора, что спасли жизнь моему ребенку", - говорит женщина.

Операция была тяжелой, но властью.

Ранее мы сообщали, что впервые за 20 лет во Львове провели трансплантацию роговицы глаза.

Также мы писали, что в Украине сделали первую пересадку сердца ребенку в Украине.

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Трансплантация органов
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