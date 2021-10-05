Зірка "Жіночого кварталу" вперше вийшла на сцену після травми і зірвала овації

На сцені Оруджова з'явилася в красивому костюмі кольору фуксії. Її поява викликала бурхливі оплески залу.

Як вона отримала травму

На репетиції свого першого номера Настя порвала зв'язки колінного суглоба. Лікарі заборонили їй танцювати, але все ж вона не послухалася їх і виконала джайв разом з Денисом Самсоном.

Після цього їй зробили термінову операцію на коліні. Травма виявилася гіршою, ніж передбачалося раніше. На реабілітацію піде більше 8 місяців.

Після цього Анастасію на "Танцях з зірками" замінила її колега і подруга Олександра Машлятіна.