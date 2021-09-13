Участница "Танцев со звездами" внезапно покинула шоу: мое сердце разбито

"Танцы со звездами" покинула участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова, она не смогла выйти на паркет из-за перенесенной операции. Теперь ей понадобится долгая реабилитация и она не сможет выступать.

Во втором эфире шоу артистка не появилась, а записала видеообращение из больницы.

"К сожалению, я в больнице. Меня прооперировали, с коленом все оказалось гораздо хуже, чем мы думали. Мне нужна была срочная операция. Моя реабилитация продлится более 8 месяцев. Поэтому, к сожалению, я покидаю проект", - сказала Оруджова.

По правилам проекта, если она не сможет выступать, она покидает шоу. Оруджова очень опечалена тем, что в ближайшее время не сможет выйти на паркет.

"Мое сердце разбито, но по правилам шоу меня может заменить другая участница, которую я очень хорошо знаю", - сказала она.

Отметим, что Анастасию на "Танцах со звездами" заменила ее коллега и подруга Александра Машлятина. В этом эфире пара получает иммунитет, поэтому она не уйдет из шоу.

Как она получила травму

На репетиции дебютного номера Настя порвала связки коленного сустава. Медики запретили ей танцевать, но звезда все же вышла на паркет, исполнив свой джайв с партнером Денисом Самсоном. Тогда она с партнером получила 13 баллов от судей проекта.

Тогда звезда "Женского квартала" вместе со своим партнером получили 13 баллов за танец от судей.