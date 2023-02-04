Знижують холестерин в організмі: які спеції мають лікувальні властивості

Експерт радить взяти собі за звичку у кожну страв додавати хоча б 2 приправи. Це допоможе збагатити харчування.

Також важливо уважно читати склад кожної спеції. Крім рослин там не повинно бути нічого, навіть цукру.

Куркума

Така спеція має антибактеріальну та антивірусну дії. Також вона покращує роботу жовчного та печінки, що приводить до здорового стану шкіру та кольору обличчя.

Завдяки бактерицидним властивостям куркума робить їжу більш стійкою для тривалого зберігання. Вона корисна для шлунка, жовчного міхура і нирок, регулює рівень холестерину в крові.

Кмин

Нутриціолог каже, що кмин має дуже високу концентрацію вітаміну Е, що відновлює мембрану усіх клітин організму.

Часник сушений

Він зберігає такі вітаміни як В1, В3, магній, залізо, цинк, калій, кальцій та мідь. Ще він містить сірку, яка є невід’ємною частиною процесу детоксикації.

Кориця

Кориця у своєму складі містить багато клітковини, а це, як каже експерт, їжа для хороших бактерій у організмі.

"Поліфеноли, кумарини, дубильні речовини - це все також вміщається у цю ароматну спецію, ще вітамін С, селен, мідь, магній, майже всі вітаміни групи В", - повідомила нутриціолог.

Імбир сушений

Через високу концентрацію тіаміну, рибофлавіну та піродоксаля 5- фосфат, імбир знімає біль у м’язах після тренувань або під час хвороби. Також він знижує холестерин та стимулює імунну систему.

"До кави чи цикорію я додаю корицю і імбир - це дуже смачно, поживно, а всі інші завжди потрапляють до гарнірів або м’яса", - радить експерт.