Специи могут потерять свои качества: как правильно и сколько их можно хранить

Специи со временем или при неправильном хранении быстро теряют свои вкусовые качества. Употреблять в пищу их можно, но эффекта при этом никакого не будет. Исключение составляет только соль.

Как правильно хранить специи и сколько они могут вам прослужить - читайте в материале ниже.

Специи получают из семян, коры, корней, плодов или стебля растений. Сушеные специи делают по специальной технологии, при которой из растения убирают полностью всю влагу. Храниться специи могут долго и при этом не терять вкус, полезные свойства и силу.

Специи желательно раз в несколько месяцев проверять, перебирать и выбрасывать те, которые уже утратили свои свойства.

Как понять, что специи нужно выбросить

Сушеные травы, как правило, не портятся, в них не заводится плесень или бактерии, а из-за аромата в них почти никогда не бывает жучков. Но со временем травы действительно теряют вкусовые и полезные качества.

Возьмите щепотку травы в руку и потрите между ладонями. Качественные специи будут иметь насыщенный цвет и сильный запах. Если же специи бледные, запаха почти нет или он неприятный - выбрасывайте.

Сколько могут храниться специи

Сушеные травы - от 1 до 3 лет

Порошкообразные специи - 2-3 года

Специи целыми кусочками - до 4 лет

Но эксперты рекомендуют раз в год менять специи, которые вы используете регулярно. То есть, если вы купили упаковку лаврового листа и за год всю не использовали - купите новую.

Специи нужно хранить в герметичных баночках (freepik)

Как правильно хранить специи

Все ваши баночки или пакетики должны быть плотно закрыты. Из бумажных упаковок травы лучше сразу переложить в специальные контейнеры или маленькие баночки. Подойдут стеклянные, керамические или металлические. Главное - чтобы крышка плотно закрывала банку.

Все специи должны находится в прохладном и темном месте - никаких солнечных лучей и тепла.

В местах хранения специй температура воздуха не должна превышать 20 градусов тепла.

Специи красного цвета (паприка и красный перец) можно хранить в холодильнике - так вы продлите им жизнь.

На каждую баночку добавьте этикетку с названием и датой - когда вы открыли пачку и пересыпали.