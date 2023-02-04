Снижают холестерин в организме: какие специи обладают лечебными свойствами

Эксперт советует взять себе за привычку в каждое блюдо добавлять хотя бы 2 приправы. Это поможет обогатить питание.

Также важно внимательно читать состав каждой специи. Кроме растений там не должно быть ничего, даже сахара.

Куркума

Такая специя оказывает антибактериальное и антивирусное действие. Также она улучшает работу желчного и печени, что приводит к здоровому состоянию кожи и цвету лица.

Благодаря бактерицидным свойствам куркума делает пищу более устойчивой для длительного хранения. Она полезна для желудка, желчного пузыря и почек, регулирует уровень холестерина в крови.

Тмин

Нутрициолог говорит, что тмин имеет очень высокую концентрацию витамина Е, что восстанавливает мембрану всех клеток организма.

Чеснок сушеный

Он содержит такие витамины как В1, В3, магний, железо, цинк, калий, кальций и медь. Еще он содержит серу, являющуюся неотъемлемой частью процесса детоксикации.

Корица

Корица содержит много клетчатки, а это, как говорит эксперт, пища для хороших бактерий в организме.

"Полифенолы, кумарины, дубильные вещества - это все также вмещается в эту ароматную специю, еще витамин С, селен, медь, магний, почти все витамины группы В", - сообщила нутрициолог.

Имбирь сушеный

Из-за высокой концентрации тиамина, рибофлавина и пиродоксаля 5-фосфат, имбирь снимает боли в мышцах после тренировок или во время болезни. Также он снижает холестерин и стимулирует иммунную систему.

"К кофе или цикорию я добавляю корицу и имбирь - это очень вкусно, питательно, а все остальные всегда попадают в гарниры или мясо", - советует эксперт.