Какие специи всегда должны быть на вашей кухне: советы лучших кулинаров мира

Специи и травы при приготовлении блюд считаются основными помощниками любого кулинара и шеф-повара. Они добавляют оттенок, аромат, усиливают вкусовые оттенки и делают оригинальным и эксклюзивным практически любое блюдо.

Какие специи и травы должны быть на вашей кухне обязательно – читайте в материале ниже.

Базилик

Это растение считается королем на кухне и его используют ради аромата. Базилик полезен и в свежем виде, а также в сушеном. Помогает контролировать давление, улучшает обращение кислорода в крови, богат на антиоксиданты.

Петрушка

Ее чаще используют для украшения блюд, так как эта трава с горчинкой. Но она также очень ароматная и стоит ее применять в готовке. Она освежает дыхание и помогает бороться за запахом чеснока и лука, повышает иммунитет, служит источником витамина А и С.

Розмарин

Это растение очень популярно на европейских и средиземноморских кухнях. У розмарина лимонный и хвойный вкус и он прекрасно подходит как для первых блюд, так и для мяса и овощей. Способствует повышению настроения, снимает головные боли, обладает антибактериальным и антиоксидантным воздействием на организм, укрепляет иммунитет и помогает справиться с инфекциями.

Мята

Самая популярная трава в мире. Основной ингредиент – ментол, придает особенный аромат, вкус любым блюдам. Мяту используют в напитках, закусках, десертах, супах, блюдах с овощами и мясом. Эта трава имеет успокаивающее действие, помогает при болях в желудке, способствует выведению токсинов, освежает дыхание.

Укроп

Укроп используют в сухом и свежем виде, корни, семена и зелень – все части этой травы очень полезны. Его добавляют в супы, салаты, вторые блюда, к мясу, в соусы, к рыбе. Укроп обладает мочегонным действием и стимулирует пищеварение.

Карри

Самая популярная специя в Индии. В Украину карри попадает только в сушеном виде. Используется для соусов, для блюд с рисом, овощами и в первых блюдах. Карри усиливает пищеварение, стимулирует работу печени, сердца, сосудов и нормализирует обмен веществ.

Чеснок

Если под руками нет свежего чеснока – используете сухой, который можно купить в виде порошка, гранул или хлопьев. Его используют для блюд из мяса и овощей, птицы, первых блюд. Гранулированный чеснок прекрасно подходит для духовки – он не горит при приготовлении. В чесноке полно натуральных фитонцидов, которые защищают от вирусов и бактерий.

Паприка

Смесь молотых сладких перцев. От своих "огненных" собратьев эта специя отличается умеренной остротой и большой глубиной вкуса. Паприка прекрасно сочетается с мясом, овощами, соусами и подливами, рыбой и морепродуктами. Она не только дает более насыщенный вкус, но и красивый оттенок. Паприка улучшает аппетит, стимулирует работу желудка и поджелудочной, помогает при ревматизме и нарушениях кровообращения.