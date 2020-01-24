Знаменитого российского актера не пустили в Украину: все детали

Виктор Логинов не смог попасть в Украину (фото: коллаж РБК-Украина)

Виктора Логинова не пустили в Украину

Виктор Логинов, который многим известен как Гена Букин из сериала "Счастливы вместе", не смог попасть в Украину. Актеру отказали в пересечении украинской границы из-за того, что он посещал аннексированный Россией Крым.

Недавно актер выступал в Севастополе. Это и стало причиной отказа въезда в Украину. Актер должен был выступить в Харьковском театре имени Шевченко. Но спектакль был отменен после обращения общественной организации "Світанок" в СБУ.

При этом активисты готовят новое обращение в СБУ по поводу другого актера, имя которого пока не разглашается. Об этом сообщается на Facebook-странице общественной организации.

Виктор Логинов (фото: instagram.com/loginov_victor)

Напомним, что скандальный российский медиаэксперт Митя Алешковский собрался посетить Киев с лекцией. При этом он грубо высказывался о Революции Достоинства. Когда организаторам напомнили об этом, то они отменили визит эксперта.

Ранее сообщалось о том, что российский телеведущий Михаил Кожухов назвал украинцев "дебилами", после того как он попал на сайт "Миротворца" из-за посещения оккупированного Крыма.

Мы также писали о том, что оккупанты не пустили украинца на похороны отца в Крыму. Мужчина получил документ, в котором говорится о том, что ему запрещено въезжать на территорию РФ, и Крыма до 1 февраля 2054 года.