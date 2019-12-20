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Оккупанты не пустили украинца на похороны отца в Крыму: все детали

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 16:48
Оккупанты не пустили украинца на похороны отца в Крыму: все детали
Украинца не пустили в Крым на похороны отца (Коллаж РБК-Украина)

Гражданину Украины запретили въезд на территорию Крыма до 2054 года

В оккупированном Крыму ФСБ РФ отказала гражданину Украины в том, чтобы проводить отца в последний путь. Об этом сообщили на странице Крымской правозащитной группы в социальной сети Facebook.

Гражданин Украины поехал в оккупированный Крым на похороны своего отца, но на одном из пунктов пропуска при въезде на полуостров сотрудники погранслужбы ФСБ вручили ему документ о запрете.

В бумаге указано, что гражданину Украины запрещено въезжать на территорию РФ, в том числе и на территорию оккупированного Россией Крыма до 1 февраля 2054 года.

"Документ есть в распоряжении Крымской правозащитной группы. Такие действия представителей оккупационной власти Крыма нарушают Статью 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод – "Свобода передвижения", а также и Статью 8 самой Конвенции – "Право на уважение частной и семейной жизни", - сказано в сообщении.

Оккупанты не пустили украинца на похороны отца в Крыму: все детали

Скриншот документа (Фото: facebook.com/crimeahrg)

Известно, что украинец родом из Красноперекопска, на данный момент проживает в Киеве.

В комментариях он добавил, что основная формулировка запрета на въезд почти на 15 лет стала "угроза безопасности Российской Федерации". Он отметил, что семья приняла решение перевезти его отца для захоронения в Киеве.

"Не успел к живому, на пару часов, не пустили к мертвому. Отца сегодня везем, чтобы похоронить здесь", - написал Андрей Сливка.

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