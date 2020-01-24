Знаменитого російського актора не пустили в Україну: всі деталі

Віктор Логінов не зміг потрапити в Україну (фото: колаж РБК-Україна)

Віктора Логінова не пустили в Україну

Віктор Логінов, який багатьом відомий як Гена Букін з серіалу "Щасливі разом", не зміг потрапити в Україну. Акторові відмовили у перетині українського кордону через те, що він відвідував анексований Росією Крим.

Нещодавно актор виступав у Севастополі. Це і стало причиною відмови в'їзду в Україну. Актор повинен був виступити в Харківському театрі імені Шевченка. Але спектакль був скасований після звернення громадської організації "Світанок" в СБУ.

При цьому активісти готують нове звернення в СБУ з приводу іншого актора, ім'я якого поки не розголошується. Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації.

Віктор Логінов (фото: instagram.com/loginov_victor)

Нагадаємо, що скандальний російський медіаексперт Мітя Алешковский зібрався відвідати Київ з лекцією. При цьому він грубо висловлювався про Революції Гідності. Коли організаторам нагадали про це, то вони скасували візит експерта.

Раніше повідомлялося про те, що російський телеведучий Михайло Кожухов назвав українців "дебілами", після того як він потрапив на сайт "Миротворця" через відвідування окупованого Криму.

Ми також писали про те, що окупанти не пустили українця на похорон батька у Криму. Чоловік отримав документ, в якому йдеться про те, що йому заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму до 1 лютого 2054 року.