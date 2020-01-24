ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знаменитого російського актора не пустили в Україну: всі деталі

STYLERЖиття    24.01.2020 - 14:58
Знаменитого російського актора не пустили в Україну: всі деталі
Віктор Логінов не зміг потрапити в Україну (фото: колаж РБК-Україна)

Віктора Логінова не пустили в Україну

Віктор Логінов, який багатьом відомий як Гена Букін з серіалу "Щасливі разом", не зміг потрапити в Україну. Акторові відмовили у перетині українського кордону через те, що він відвідував анексований Росією Крим.

Нещодавно актор виступав у Севастополі. Це і стало причиною відмови в'їзду в Україну. Актор повинен був виступити в Харківському театрі імені Шевченка. Але спектакль був скасований після звернення громадської організації "Світанок" в СБУ.

При цьому активісти готують нове звернення в СБУ з приводу іншого актора, ім'я якого поки не розголошується. Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації.

Знаменитого російського актора не пустили в Україну: всі деталі

Віктор Логінов (фото: instagram.com/loginov_victor)

Нагадаємо, що скандальний російський медіаексперт Мітя Алешковский зібрався відвідати Київ з лекцією. При цьому він грубо висловлювався про Революції Гідності. Коли організаторам нагадали про це, то вони скасували візит експерта.

Раніше повідомлялося про те, що російський телеведучий Михайло Кожухов назвав українців "дебілами", після того як він потрапив на сайт "Миротворця" через відвідування окупованого Криму.

Ми також писали про те, що окупанти не пустили українця на похорон батька у Криму. Чоловік отримав документ, в якому йдеться про те, що йому заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму до 1 лютого 2054 року.

Знаменитий актор раптово визнав Росію агресором: вибачте нас, українці Прикордонники не впустили в Україну групу російських акторів
Новини України запретактер
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся