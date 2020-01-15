Скандальный российский медиаэксперт собрался в Киев с лекцией: что из этого вышло

Митя Алешковский (Фото: facebook.com/mitya.aleshkovskiy)

Митя Алешковский грубо высказывался о Евромайдане в Украине

Российский медиаэксперт Митя Алешковский был приглашен в Киев на лекцию, однако организаторы отменили мероприятие после того, как украинцы напомнили о его грубых высказываниях о Революции Достоинства.

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице Центра развития благотворительности 15 января.

Организаторы поблагодарили за понимание и отметили, что деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время.

На лекции, которая должна была состояться в столице, основатель портала о благотворительности "Такие Дела" Алешковский должен был рассказать о своем опыте фандрейзинга и успехе журналистских материалов в привлечении денег для спасения жизней.

"За последние 5 лет проект помог 200 тысячам людей в более чем 16 млн долларов", - говорится в сообщении Центра.

Также организаторы рассказали, что переговоры с Алешковским начали по принципиальным вопросам к спикеру и получили следующие ответы от него: 1. Крым незаконно аннексирован Россией; 2. С момента оккупации он не ездил в Крым; 3. Медиаэксперт не поддерживает военную и информационную агрессию РФ против Украины.

Митя Алешковский (Фото: facebook.com/mitya.aleshkovskiy)

"Вчера был опубликован анонс события, в комментариях к которому пользователи сети разместили скрины провокационных постов спикера в социальной сети твиттер, с которыми наша организация не была ознакомлена до того. Нами было принято решение отменить проведение события", - говорится в публикации.

Речь идет о скандальном посте Алешковского, в котором россиянин назвал Евромайдан "жыдомайданом".

Фото: скрин поста twitter.com/aleshru

К слову, позже он принес извинения за такое высказывание, которое назвал "глупой шуткой". Кроме того, Алешковский отметил, что после начала российско-украинской войны пересмотрел свои взгляды и больше не писал неуважительных твиттов.

В Центре напомнили, что организация была создана, чтобы работать на благо Украины.