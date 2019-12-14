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Не пустили в Украину: российская пропагандистка пыталась обмануть пограничников

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 19:11
Не пустили в Украину: российская пропагандистка пыталась обмануть пограничников
Российская журналистка обманом хотела попасть в Украину (фото: РБК-Украина)

Российская журналистка Александра Тонких хотела попасть в Украину

Российская пропагандистка Александра Тонких, которая работает на телеканале НТВ, хотела попасть в Украину, но пограничники ее не пустили из-за того, что она посещала Крым, и поддерживала аннексию. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники не назвали имя женщины, которую обнаружили в аэропорту "Борисполь" 14 декабря, но телеканал НТВ сообщил, что речь идет о его корреспонденте Александре Тонких.

Женщина прилетела в Киев со Стамбула. Во время пропускного контроля она подчеркнула, что никогда не была на временно оккупированных территориях Украины. Но когда пограничники проверили ее, то поймали на лжи.

Не пустили в Украину: российская пропагандистка пыталась обмануть пограничников

Российская журналистка обманом хотела попасть в Украину (скриншот: dpsu.gov.ua)

Установлено, что она незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Позже она и сама подтвердила этот факт. После этого российской журналистке запретили въезд в Украину на 3 года.

Не пустили в Украину: российская пропагандистка пыталась обмануть пограничников

Российская журналистка обманом хотела попасть в Украину (скриншот: dpsu.gov.ua)

Напомним, что вчера, 13 декабря, в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники не пропустили в Киев журналистов российского телеканала НТВ. Российские журналисты сразу же признались с какой целью прибыли в Украину. При этом они рассказали, что пограничники с ними обращались вежливо.

Ранее пограничники пустили в Киев журналистов телеканала Минобороны РФ "Звезда". Пропагандисты заявили, что приехали по приглашению Владимира Зеленского. Пограничники сообщили, что не было никаких оснований для их задержания.

Стоит отметить, что во время пресс-конференции в Париже, где собралась "нормандская четверка", Зеленский пригласил российских журналистов в Украину, чтобы они приехали и оценили ситуацию в стране.

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