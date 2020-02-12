Українцям розсилають СМСки про борги друзів по кредитах: вимагають оплатити

Кредити в Україні (Ілюстративне фото: maxpixel.net/CC0 Public Domain)

Через борги по кредитах компанії шлють повідомлення знайомим позичальників

В Україні фінансові компанії, що надають кредити, розсилають СМСки знайомим своїх клієнтів із вимогою сплатити борг. На подібну ситуацію звернув увагу юрист Клим Братківський з Києва, який зіткнувся з подібним "листом щастя".

Також він опублікував на сторінці в Facebook відповідні скріни.

"Сиджу собі, нікого не чіпаю, тут приходять СМСки, адресовані не мені, але я знаю цю людину, з вимогою сплатити борг, взятий у фінансовій компанії Smartiway миттєвих кредитів онлайн (із серії "без відмов та перевірок"). Мій номер він не давав фінустанові. За його словами, по всім контактам, які записані в його телефоні, розсилаються такі СМСки", - йдеться у публікації.

У повідомленнях від компанії звучать погрози передачі справи і записів розмови в поліцію для порушення кримінального провадження. Крім того, зазначається, що "ваше оточення може бути притягнуто до слідчих дій".

"Як я розумію, при установці програми від фінустанови, він дав згоду доступу до його контактів, ті їх завантажили, а тепер "в його інтересах" розсилають такі СМСки третім особам", - написав Братківський.

Компанії зв'язуються зі знайомими боржників, які не сплатили кредит (Фото: facebook.com/klimetin)

Також юрист висловив думку, що такі дії можуть бути незаконними.

В коментарях до посту його підписники наводять схожі ситуації, коли вони отримують телефонні дзвінки та повідомлення від фінустанов з вимогами сплатити неіснуючі борги.

А мені вже більше 6 місяців телефонують, запитують Ігоря і шукають якогось Вадима... дуже дивуються, що я не Ігор та цікавляться, з якогось моменту я перестав ним бути...Якийсь індивід мабуть спеціально написав чужий номер і тепер мене дістають.... шкода що не можна додати в НС номерне поле бо наярюють з колл-центрів.

У мене схоже було з Приватбанком пару років тому. Тиснули дуже активно за борги іншої людини. Я написала заяву до поліції.

Скрін коментарів facebook.com/klimetin

Нагадаємо, що наприкігці 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект про "захист від колекторів" - цей нормативний акт покликаний уберегти українців від тиску представників колекторських фірм, які дуже часто переходять всі межі при "вибиванні боргів".