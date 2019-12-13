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Коллекторам запретят выбивать долги у украинцев: как это будет работать

STYLERЖизнь    13.12.2019 - 11:00
Коллекторам запретят выбивать долги у украинцев: как это будет работать
Закон о коллекторах в Украине запретит выбивать долги (коллаж: РБК-Украина)

Закон Украины о коллекторах защитит должников от давления

Верховная Рада приняла законопроект о "защите от коллекторов". Нормативный акт поможет уберечь украинцев от давления представителей коллекторских фирм, которые очень часто переходят все рамки при "выбивании долгов". Закон № 2133 был поддержан за основу 309 голосами в четверг, 12 декабря. В чем суть нововведения и как он будет работать - в материале Styler.

Новый законопроект дает определение понятию "коллекторская деятельность" и будет защищать украинцев от психологического давления на должников и угроз применения насилия.

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Коллекторам будет запрещено

  • Прибегать к каким-либо действиям, которые можно расценивать, как угрозу правам, свободам, чести и репутации физических лиц, использовать силу, угрозы.
  • Оскорблять достоинство должника, его представителя, членов его семьи, применять неправомерные действия.
  • Применять грубый тон, вульгарную или нецензурную лексику, нарушать спокойствие граждан и общественный порядок.
  • Прибегать к запугиванию.
  • Умышленно обманывать должника о просроченной задолженности, ее размере, основаниях возникновения.

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  • Предъявлять ложные данные о возможных последствиях невыплаты долга, в том числе и возможной уголовной или же административной ответственности.
  • Обманывать должника, называя себя представителями органов власти.
  • Не совершать каких-либо контактов с должниками (лично, по телефону, по СМС и так далее) в рабочие дни с 20:00 до 9:00, в выходные, праздничные дни.
  • Посвящать третьих лиц в информацию о должниках, кроме юридических представителей (адвокатов) должника.
  • Взаимодействовать с работодателями должника, звонить и приходить к нему на работу.
  • Требовать от членов семьи или других лиц, связанных с должниками, взять на себя долг.
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