Коллекторам запретят выбивать долги у украинцев: как это будет работать
Закон о коллекторах в Украине запретит выбивать долги (коллаж: РБК-Украина)
Закон Украины о коллекторах защитит должников от давления
Верховная Рада приняла законопроект о "защите от коллекторов". Нормативный акт поможет уберечь украинцев от давления представителей коллекторских фирм, которые очень часто переходят все рамки при "выбивании долгов". Закон № 2133 был поддержан за основу 309 голосами в четверг, 12 декабря. В чем суть нововведения и как он будет работать - в материале Styler.
Новый законопроект дает определение понятию "коллекторская деятельность" и будет защищать украинцев от психологического давления на должников и угроз применения насилия.
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Коллекторам будет запрещено
- Прибегать к каким-либо действиям, которые можно расценивать, как угрозу правам, свободам, чести и репутации физических лиц, использовать силу, угрозы.
- Оскорблять достоинство должника, его представителя, членов его семьи, применять неправомерные действия.
- Применять грубый тон, вульгарную или нецензурную лексику, нарушать спокойствие граждан и общественный порядок.
- Прибегать к запугиванию.
- Умышленно обманывать должника о просроченной задолженности, ее размере, основаниях возникновения.
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- Предъявлять ложные данные о возможных последствиях невыплаты долга, в том числе и возможной уголовной или же административной ответственности.
- Обманывать должника, называя себя представителями органов власти.
- Не совершать каких-либо контактов с должниками (лично, по телефону, по СМС и так далее) в рабочие дни с 20:00 до 9:00, в выходные, праздничные дни.
- Посвящать третьих лиц в информацию о должниках, кроме юридических представителей (адвокатов) должника.
- Взаимодействовать с работодателями должника, звонить и приходить к нему на работу.
- Требовать от членов семьи или других лиц, связанных с должниками, взять на себя долг.
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