Все данные предоставляют заемщики: как защититься от угрозы коллекторов

Кредиты в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Юристы рассказали, как уберечь себя и свою семью от угрозы и шантажа коллекторов

Доступные кредиты в Украине становятся иногда настоящей головной болью для заемщиков, а также для членов их семей и друзей. Коллекторы начинают обрывать им телефоны и запугивать сумасшедшими процентами и судами. Юристы объяснили, что заемщики сами дают данные при оформлении кредита и, если начинаются проблемы с выплатами, коллекторы начинают атаковать всех, кто указан в договоре.

Однако, действия коллекторов незаконны, так как юридически человек может считаться поручителем только тогда, когда он лично подписал договор поручительства по кредиту.

"Поручитель имеет право быть ознакомленным с содержанием договора кредита, знать о предоставлении денег заемщику. Также обязательно должно быть его волеизъявление на поручительство. Например, если договор кредита заключен в письменной форме, то договор поручительства по такому кредиту подлежит письменному оформлению и подписанию поручителем. Договоры, заключенные в электронной форме, по законодательству Украины приравниваются к письменным. В таком случае согласие поручителя может быть оформлено путем проставления отметки, заполнения анкеты, введения специального кода и так далее. Поручитель по договору несет солидарную ответственность с должником, то есть наравне. Иными словами, в случае невыполнения должником своих обязательств кредитор имеет право предъявить поручителю требование о погашении долга в полном объеме", - объяснил юрист Владислав Мартынчук в комментарии для издания "Факты".

Он рассказал, что коллекторы часто оказывают давление на родственников, знакомых или соседей, но данные о людях кредиторам предоставляет сам заемщик. Такое давление является незаконным и попадает под статью Уголовного кодекса о вымогательстве.

"Любое давление, кроме "принуждения" государства, является незаконным. Если коллекторы угрожают, необходимо обратиться в правоохранительные органы за соответствующей помощью. Более того, в случае, если коллекторы не имеют документального подтверждения собственных требования, их действия могут подпадать под состав преступления по статье 189 Уголовного кодекса Украины ("Вымогательство"). Действия коллекторов обычно носит психологический характер. То есть фактически коллекторы занимаются агрессивным досудебным урегулированием спора, поэтому основное правило в борьбе с ними – это терпение и выдержка", - отметил юрист.

Он посоветовал не поддаваться на провокации и угрозы, а обратиться за квалифицированной помощью. Также он рекомендует все контакты с коллекторами переводить в официальное русло, и общаться только в письменной форме, а в общении по телефону – отказать. В квартиру коллекторов запрещено пускать, а если они угрожают – обращаться в правоохранительные органы.