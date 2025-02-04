Зірка "МастерШеф" Ліза Глінська замилувала відео з 3-місячними доньками, які помітно підросли

Переможниця шоу "МастерШеф-2", а пізніше - суддя цього кулінарного проєкту Ліза Глінська, яка в листопаді 2024 року народила двох дівчаток, поділилася в мережі милим роликом із малятами. Варто зазначити, що дівчатка помітно підросли.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.
У новому відео вона показала, що маленькі дівчатка у свої три місяці вже почали на повну проявляти інтерес одна до одної й навіть своєрідно спілкуватися.
"Дівчатка спілкуються. Обожнюю спостерігати, ніби не бачили одна одну багато років і ось зустрілися", - підписала вона миле відео.
На відео одну з дівчаток тримає тато Максим Большаков, а іншу - няня. Батько просто світиться від щастя, коли дивиться на своїх доньок.
Фоловери Глінської тут же почали коментувати публікацію:
Ліза Глинська показала, як змінилися її доньки (скриншот)
17 років тому Ліза Глінська була вагітна, але трагічно втратила дитину. Малюк народився мертвим через недбалість лікарів: у нього було обвиття пуповиною, і перед цим вони не зробили УЗД. Якби операцію кесаревого розтину провели вчасно, він міг би вижити.
Після цієї втрати Ліза та її чоловік стали віддалятися одне від одного і незабаром розлучилися. Щоб впоратися з горем, вона захопилася кулінарією, намагаючись відволіктися від сумних спогадів.
Довгий час особисте життя Лізи залишалося в тіні. Однак 2021 року вона опублікувала в соціальних мережах фото з каблучкою для заручин - її обранець Максим Большаков зробив пропозицію.
У травні 2022 року пара зіграла весілля, обравши традиційні вишиванки для церемонії.
У ЗМІ періодично з'являлися чутки про вагітність Лізи, але шеф-кухарка не коментувала ці повідомлення.
У грудні 2024 року вона розповіла, що стала мамою двійні в 41 рік. Її доньки народилися раніше терміну - дівчатка з'явилися на світ на початку листопада на 35,5 тижні вагітності.
Також Ліза Глінська розсекретила їхні імена - вона назвала доньок Поліна і Соломія.
В інтерв'ю вона розповіла, що хоче ще дітей. А також розсекретила, хто їй допомагає в декреті.
Ліза Глінська з чоловіком (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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