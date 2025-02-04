Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила видео с 3-месячными дочками, которые заметно подросли

Победительница шоу "МастерШеф-2", а позже - судья этого кулинарного проекта Лиза Глинская, которая в ноябре 2024 года родила двух девочек, поделилась в сети милым роликом с малышками. Следует отметить, что девочки заметно подросли.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее пост в Instagram.
В новом видео она показала, что малышки в свои три месяца уже начали во всю проявлять интерес друг к другу и даже своеобразно общаться.
"Девочки общаются. Обожаю наблюдать, будто не видели друг друга много лет и вот встретились", - подписала она милое видео.
На видео одну из девочек держит папа Максим Большаков, а другую - няня. Отец просто светится от счастья, когда смотрит на своих дочерей.
Фолловеры Глинской тут же принялись комментировать публикацию:
Лиза Глинская показала, как изменились ее дочки (скриншот)
17 лет назад Лиза Глинская была беременна, но трагически потеряла ребенка. Малыш родился мертвым из-за халатности врачей: у него было обвитие пуповиной, и перед они не сделали УЗИ. Если бы операцию кесарева сечения провели вовремя, он мог бы выжить.
После этой утраты Лиза и ее муж стали отдаляться друг от друга и вскоре развелись. Чтобы справиться с горем, она увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных воспоминаний.
Долгое время личная жизнь Лизы оставалась в тени. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с помолвочным кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.
В мае 2022 года пара сыграла свадьбу, выбрав традиционные вышиванки для церемонии.
В СМИ периодически появлялись слухи о беременности Лизы, но шеф-повар не комментировала эти сообщения.
В декабре 2024 года она рассказала, что стала мамой двойни в 41 год. Ее дочери родились раньше срока - девочки появились на свет в начале ноября на 35,5 неделе беременности.
Также Лиза Глинская рассекретила их имена - она назвала дочерей Полина и Соломия.
В интервью она рассказала, что хочет еще детей. А также рассекретила, кто ей помогает в декрете.
Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)
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