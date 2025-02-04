Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская умилила видео с 3-месячными дочками, которые заметно подросли

В новом видео она показала, что малышки в свои три месяца уже начали во всю проявлять интерес друг к другу и даже своеобразно общаться.

"Девочки общаются. Обожаю наблюдать, будто не видели друг друга много лет и вот встретились", - подписала она милое видео.

На видео одну из девочек держит папа Максим Большаков, а другую - няня. Отец просто светится от счастья, когда смотрит на своих дочерей.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Глинской тут же принялись комментировать публикацию:

"Самые сладенькие и любимые девочки"

"Папа сияет от счастья"

"Какие красивые девочки. Здоровья им и счастья"

"Какое классное видео"

"Чудесные девочки. Сил вам!"

"Какая милота, чудесные девочки! Счастливой судьбы"

"Боже, это просто уникальный случай, когда малыши видят, чувствуют и тянуться друг к другу. Они общаются на своем уровне, слышат вибрации. Дай Бог им расти в радости и любви"

"Просто счастье"

"Радость"

"Это очень мило"

"Какие они уже взрослые".



Лиза Глинская показала, как изменились ее дочки (скриншот)

Что известно про личную жизнь Лизы Глинской

17 лет назад Лиза Глинская была беременна, но трагически потеряла ребенка. Малыш родился мертвым из-за халатности врачей: у него было обвитие пуповиной, и перед они не сделали УЗИ. Если бы операцию кесарева сечения провели вовремя, он мог бы выжить.

После этой утраты Лиза и ее муж стали отдаляться друг от друга и вскоре развелись. Чтобы справиться с горем, она увлеклась кулинарией, пытаясь отвлечься от печальных воспоминаний.

Долгое время личная жизнь Лизы оставалась в тени. Однако в 2021 году она опубликовала в социальных сетях фото с помолвочным кольцом - ее избранник Максим Большаков сделал предложение.

В мае 2022 года пара сыграла свадьбу, выбрав традиционные вышиванки для церемонии.

В СМИ периодически появлялись слухи о беременности Лизы, но шеф-повар не комментировала эти сообщения.

В декабре 2024 года она рассказала, что стала мамой двойни в 41 год. Ее дочери родились раньше срока - девочки появились на свет в начале ноября на 35,5 неделе беременности.

Также Лиза Глинская рассекретила их имена - она назвала дочерей Полина и Соломия.

В интервью она рассказала, что хочет еще детей. А также рассекретила, кто ей помогает в декрете.



Лиза Глинская с мужем (фото: instagram.com/lizaglinskaya)