Зірка "Кварталу" розповіла про тяжке поранення брата на фронті: "Було так страшно"

Після початку повномасштабного вторгнення РФ брат Олександри мобілізувався до ЗСУ, воював на нулі й отримав важке поранення.

"Так, поранення було важким. Це було так страшно. Йому осколок розбив стегно повністю", - зазначила актриса.

Вона розповіла також, як брат Олексій отримав поранення.

"Їх завалило. Він не міг ходити, а йому потрібно було дістатися до якоїсь точки евакуації. Він на адреналіні якось туди доповз", - зазначила вона.

Коли це сталося, Олександра відчувала, що з рідною людиною не все гаразд. Два дні він не відповідав на повідомлення і не виходив на зв'язок.

"Ось ти просто відчуваєш, що щось сталося. А потім це підтверджується тим, що немає зв'язку, повідомлення в нікуди", - зазначила Машлятіна.

Також вона поділилася подробицями його лікування та реабілітації.

"Він пролежав в Україні з апаратом Ілізарова у військовому госпіталі. Дуже хороші там лікарі, але зараз немає просто фізично можливості поставити на ноги. І якось нам пощастило, ми потрапили в програму реабілітації та поїхали в Нідерланди. І мама поїхала з ним. У Нідерландах його прооперували й поставили на ноги, можна сказати", - розповіла артистка.

Але після того, як її брат уже почав ходити, почалися ускладнення.

"Він у принципі вже нормально став ходити. У нього такий "чобіток" спеціальний. А потім почалися ускладнення. Там не дуже все добре. Потрібно знову міняти цей суглоб. Він уже тут, у Києві, стоїть у черзі на операцію. Та, яка має бути від держави, безплатний", - зазначила вона.

Нагадаємо, Машлятіна - зірка "Ліги Сміху" та "Жіночого Кварталу". Їй 33 роки.

Навчалася на факультеті журналістики, але не змогла його закінчити, здобула освіту перекладача англійської мови.

У січні 2025 року розсекретила свого нового коханого - 28-річного фотографа Івана Кабанкова. За словами Машлятіної, вони у стосунках уже понад рік.



Олександра Машлятіна (фото: instagram.com/mashliatina)