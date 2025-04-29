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Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає

Вівторок 29 квітня 2025 11:32
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Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає Гарік Бірча (фото: instagram.com/garik_bircha)
Автор: Катерина Собкова

Актор-військовий Гарік Бірча, який зараз захищає нашу країну в лавах ЗСУ, вперше за довгий час приїхав до Києва.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

"Сусід прибув до Києва у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем у перший місяць. Доповідаю, почуття гумору при ньому, на місці. Все буде Україна", - зазначив Тополя.

Також він показав спільне фото з актором-військовим.
Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає
Гарік Бірча і Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Як відреагували в мережі

Фоловери лідера гурту "Антитіла" одразу ж почали коментувати нове фото, багато хто подякував артисту за його вибір:

  • "Які красиві та справжні чоловіки"
  • "Хлопці, спасибі за захист"
  • "Дякуємо!"
  • "Щодня дякую нашим захисникам"
  • "Гарік став чимось схожий на Валерія Залужного".

Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає
Гарік Бірча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Що відомо про Гаріка Бірчу

Справжнє ім'я Гаріка - Ігор Бірча.

Бірча - український актор і автор популярних розважально-гумористичних телепрограм, актор кіно, учасник українського телепроєкту Comedy Club Ukraine, учасник ігор Вищої Української ліги КВК та Вищої ліги КВК.

Широку популярність здобув завдяки ролі головного героя в комедійному серіалі "Віталька".
Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає
Гарік Бірча в серіалі "Віталька" (скриншот)

Після початку повномасштабної війни вступив до лав Сил територіальної оборони Києва, потім вирушив на фронт.

Відомо, що актор уже отримав звання старшого сержанта. Утім, Гарік не розповідає, де знаходиться його підрозділ і чим він сам займається в ЗСУ.
Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає
Гарік Бірча зараз (фото: wikipedia.org)

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