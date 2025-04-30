"Молюся за тебе". Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисником
Головна "ревізорка" країни Ольга Фреймут привітала з днем народження рідного брата Артура і показала їхнє дитяче фото.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.
Так, 43-річна знаменитість поділилася рідкісним знімком Артура, який зараз служить у ЗСУ, а також ще одним архівним кадром, де вони з братом ще були дітьми.
"З днем народження, Брат. Пишаюся і молюся за тебе", - написала Оля.Фреймут привітала брата з днем народження (скріншот)
Ольга подякувала йому за постійну підтримку та згадала моменти з дитинства, коли вони разом переживали маленькі радощі та труднощі.
Зокрема, поділилася теплим спогадом про те, як Артур, попри власну нелюбов до манки, з’їдав її порцію - тільки для того, щоб вона не мусила це робити.
Крім того, Оля згадала, як вона замість нього грала на фортепіано, зачиняючись у кімнаті, аби мама не здогадалась, адже брат не мав особливого інтересу до музики.
"Дякую, що завжди поруч. Брат мрії. Навіть коли я у дитинстві ненавиділа манку, а ти теж, але їв дві порції, щоб я не вдавилася. А ти не хотів грати на фортепіано, тоді ми зачиняли двері, я грала замість тебе, а мама думала, що це ти", - звернулася до рідної людини Фреймут.Фреймут показала дитяче фото з братом (скріншот)
Що відомо про службу брата Фреймут в ЗСУ
До війни Артур працював інспектором, який здійснював перевірки автозаправних станцій.
Із початком повномасштабного вторгнення він став на захист України та приєднався до елітного спецпідрозділу ГУР Міноборони - "Аратта", відомого своїми зухвалими операціями та високим рівнем підготовки. Брат Ольги Фреймут служить на передовій (скріншот)
Ольга зізнавалась, що постійно переживає за брата й молиться, аби він повернувся додому живим і неушкодженим.
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