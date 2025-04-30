"Молюся за тебе". Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисником

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.

Так, 43-річна знаменитість поділилася рідкісним знімком Артура, який зараз служить у ЗСУ, а також ще одним архівним кадром, де вони з братом ще були дітьми.

"З днем народження, Брат. Пишаюся і молюся за тебе", - написала Оля. Фреймут привітала брата з днем народження (скріншот)

Ольга подякувала йому за постійну підтримку та згадала моменти з дитинства, коли вони разом переживали маленькі радощі та труднощі.

Зокрема, поділилася теплим спогадом про те, як Артур, попри власну нелюбов до манки, з’їдав її порцію - тільки для того, щоб вона не мусила це робити.

Крім того, Оля згадала, як вона замість нього грала на фортепіано, зачиняючись у кімнаті, аби мама не здогадалась, адже брат не мав особливого інтересу до музики.

"Дякую, що завжди поруч. Брат мрії. Навіть коли я у дитинстві ненавиділа манку, а ти теж, але їв дві порції, щоб я не вдавилася. А ти не хотів грати на фортепіано, тоді ми зачиняли двері, я грала замість тебе, а мама думала, що це ти", - звернулася до рідної людини Фреймут. Фреймут показала дитяче фото з братом (скріншот)

Що відомо про службу брата Фреймут в ЗСУ

До війни Артур працював інспектором, який здійснював перевірки автозаправних станцій.

Із початком повномасштабного вторгнення він став на захист України та приєднався до елітного спецпідрозділу ГУР Міноборони - "Аратта", відомого своїми зухвалими операціями та високим рівнем підготовки. Брат Ольги Фреймут служить на передовій (скріншот)

Ольга зізнавалась, що постійно переживає за брата й молиться, аби він повернувся додому живим і неушкодженим.