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"Молюся за тебе". Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисником

Середа 30 квітня 2025 14:30
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"Молюся за тебе". Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисником Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Іванна Пашкевич

Головна "ревізорка" країни Ольга Фреймут привітала з днем народження рідного брата Артура і показала їхнє дитяче фото.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram телеведучої.

Так, 43-річна знаменитість поділилася рідкісним знімком Артура, який зараз служить у ЗСУ, а також ще одним архівним кадром, де вони з братом ще були дітьми.

"З днем народження, Брат. Пишаюся і молюся за тебе", - написала Оля.&quot;Молюся за тебе&quot;. Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисникомФреймут привітала брата з днем народження (скріншот)

Ольга подякувала йому за постійну підтримку та згадала моменти з дитинства, коли вони разом переживали маленькі радощі та труднощі.

Зокрема, поділилася теплим спогадом про те, як Артур, попри власну нелюбов до манки, з’їдав її порцію - тільки для того, щоб вона не мусила це робити.

Крім того, Оля згадала, як вона замість нього грала на фортепіано, зачиняючись у кімнаті, аби мама не здогадалась, адже брат не мав особливого інтересу до музики.

"Дякую, що завжди поруч. Брат мрії. Навіть коли я у дитинстві ненавиділа манку, а ти теж, але їв дві порції, щоб я не вдавилася. А ти не хотів грати на фортепіано, тоді ми зачиняли двері, я грала замість тебе, а мама думала, що це ти", - звернулася до рідної людини Фреймут.&quot;Молюся за тебе&quot;. Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисникомФреймут показала дитяче фото з братом (скріншот)

Що відомо про службу брата Фреймут в ЗСУ

До війни Артур працював інспектором, який здійснював перевірки автозаправних станцій.

Із початком повномасштабного вторгнення він став на захист України та приєднався до елітного спецпідрозділу ГУР Міноборони - "Аратта", відомого своїми зухвалими операціями та високим рівнем підготовки. &quot;Молюся за тебе&quot;. Фреймут показала рідкісне дитяче фото з братом-захисникомБрат Ольги Фреймут служить на передовій (скріншот)

Ольга зізнавалась, що постійно переживає за брата й молиться, аби він повернувся додому живим і неушкодженим.

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