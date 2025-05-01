Зірка українських серіалів, який служив у ЗСУ, показався в лікарні: що відомо

Український актор театру і кіно Олександр Печериця, зірка серіалів "Кріпосна", "Лікарка за покликанням" і "Ключі від правди", несподівано показався в лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його сторінку в Instagram.

Судячи з усього, акторові зробили операцію на стопі. Про це він із гумором написав у блозі.

"Поміняв літню гуму! На думку фахівця - пробіг маленький, не битий, не фарбований. Ще побігає!" - зазначив Печериця.



Олександр Печериця потрапив до лікарні (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

Також він порадив усім підписникам вчасно проходити обстеження і піклуватися про своє здоров'я.

"Друзі, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких! Вчасно проходьте всі обстеження!" - зазначив він.



Відомий актор показався в лікарні (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)

Пізніше він опублікував відео, на якому видно, що він ходить на милицях.

"Мій лікар мене дуже хвалить, та серце тягнеться у весну, ще сім уколів і без милиць, скакатиму як юне кенгуру", - зазначив він у підписі до відео.

У коментарях до публікацій підписники артиста бажають йому якнайшвидшого одужання.

Що відомо про Олександра Печерицю

Актор народився в Санкт-Петербурзі в 1982 році. Незабаром із батьками переїхав до Краматорська.

У 2004 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого. З цього часу розпочав творчу діяльність на сцені Національного драмтеатру ім. Івана Франка.

За свою кар'єру зіграв у понад 30 виставах та у близько 50 фільмах і серіалах. Також відомий як актор дубляжу.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну записався до лав Територіальної оборони ЗСУ. З травня 2022 року служив на Харківському напрямку у складі 128-го батальйону, воював на фронті з позивним "Артист".

Через півтора року служби в ЗСУ Олександр звільнився. За його словами, він зробив це через сімейні обставини.

Після цього артист вирішив вчитися на військового психолога, щоб допомагати побратимам.



Олександр Печериця (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)