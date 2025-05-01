Зірка українських серіалів, який служив у ЗСУ, показався в лікарні: що відомо
Український актор театру і кіно Олександр Печериця, зірка серіалів "Кріпосна", "Лікарка за покликанням" і "Ключі від правди", несподівано показався в лікарні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його сторінку в Instagram.
Судячи з усього, акторові зробили операцію на стопі. Про це він із гумором написав у блозі.
"Поміняв літню гуму! На думку фахівця - пробіг маленький, не битий, не фарбований. Ще побігає!" - зазначив Печериця.
Олександр Печериця потрапив до лікарні (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)
Також він порадив усім підписникам вчасно проходити обстеження і піклуватися про своє здоров'я.
"Друзі, бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких! Вчасно проходьте всі обстеження!" - зазначив він.
Відомий актор показався в лікарні (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)
Пізніше він опублікував відео, на якому видно, що він ходить на милицях.
"Мій лікар мене дуже хвалить, та серце тягнеться у весну, ще сім уколів і без милиць, скакатиму як юне кенгуру", - зазначив він у підписі до відео.
У коментарях до публікацій підписники артиста бажають йому якнайшвидшого одужання.
Що відомо про Олександра Печерицю
Актор народився в Санкт-Петербурзі в 1982 році. Незабаром із батьками переїхав до Краматорська.
У 2004 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого. З цього часу розпочав творчу діяльність на сцені Національного драмтеатру ім. Івана Франка.
За свою кар'єру зіграв у понад 30 виставах та у близько 50 фільмах і серіалах. Також відомий як актор дубляжу.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну записався до лав Територіальної оборони ЗСУ. З травня 2022 року служив на Харківському напрямку у складі 128-го батальйону, воював на фронті з позивним "Артист".
Через півтора року служби в ЗСУ Олександр звільнився. За його словами, він зробив це через сімейні обставини.
Після цього артист вирішив вчитися на військового психолога, щоб допомагати побратимам.
Олександр Печериця (фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya)
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